От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето?

На изток, в далечен Китай, технологиите все по-бързо променят начина, по който живеем, работим и общуваме. Ще станат ли хората излишни в индустрията, след като вече хуманоидните роботи могат сами да се презареждат и да работят съвместно с автономни превозни средства, управлявани от изуствен интелект, без шофьор.

Китай - 2025 година. По улиците на Пекин и Шанхай колите без шофьор вече не са необичайна гледка. Робо-такситата се движат сами — точно, бързо и без грешка.

А в заводите, хотелите и дори в домовете хуманоидни роботи поемат задачи, които доскоро бяха само човешки. Технологиите тук не просто настъпват - те вече диктуват новия ритъм на живота. Машини, които мислят, говорят и работят рамо до рамо с хората. Дали това е бъдещето, за което мечтаехме или начало на нещо напълно различно?

В тази кола няма шофьор, а само екран на таблото, където въвеждаме адреса чрез мобилно приложение и след това потегляме. Това е моментът, в който човек напълно трябва да се довери на технологията, колата се управлява единствено от сензори и радари.

Колата спира плавно, ускорява уверено и спира на пешеходни пътеки, за да пропусне пешеходци. Всички високотехнологични компоненти се управляват от изкуствен интелект, който взима решенията. Автомобилът се движи с над 50 км в час. Според създателите на технологията робо-таксито е десет пъти по-безопасно от стандартния превоз. До момента са регистрирани само няколко леки произшествия, но не и тежки.

Робо-таксито е по-евтино от традиционното споделено такси. В Ухан, например, изминаването на 10-километрова отсечка струва между 4 и 16 юана, което е около два пъти по-малко. Компаниите вече имат стотици работещи робо-таксита, в някои пилотни райони в движение са близо 400 коли. Според различни прогнози до 2030 г. в Китай могат да оперирарат около 100 000 автономни таксита.

Роботизираният транспорт, освен с хората, вече си партнира и с хуманоидни роботи от ново поколение. Някои от заводите имат изградена система, в която няма човешки фактор. Производството на хуманоидни роботи се развива в три направления - търговия, индустрия и домакински потреби.

Той е висок метър и половина, върви на два крака и използва ръцете си като човек - може да хваща, носи и подрежда. Някои го наричат "новия колега", защото може да върши повтарящи се задачи часове наред без да се умори.

"За първи път индустриален робот си сътрудничи заедно със самоуправляващ се автомобил, работейки заедно във фабриката на една от компаниите за електромобили", казва Майкъл - директор в компания за роботи.

Свят, в който хората и роботите живеят заедно. Това не е просто клише или реплика от научнофантастичен филм. Бъдещето вече е тук, в Шънджън. Скоро във всеки дом трябва да има поне един робот. Последното поколение хуманоидни роботи вижда и разбира средата около себеси чрез 3D камери и изкуствен интелект.

Караме един от роботите да опише обстановката наоколо:

"Виждам изображение на седем души. Някои от тях държат камери и телефони. Един човек държи микрофон. Предполагам, че става въпрос за презентация или някакъв вид изложение".

Когато енергията ѝ свърши, машината просто спира, отваря панела на гърба си и сменя батерията за три минути. Така може да работи 24 часа без прекъсване.

"Тук имаме първата генерация от 2018 година. Този модел има екран, по този начин се извършва комуникацията с човек. Подобрихме краката му, за да може да се изкачва и слиза по стълби. Това е втората генерация. Добавихме ръце. Той може да върши различна работа. 2021 г. имаме WALKER X . При него надградихме с по-голяма свобода на движенията. Има 41 модула по своето тяло. Може да бъде много гъвкав. Може да върши различни работи - масаж на хора, калиграфия, може да играе шах с нас", коментира Ченчун - служител в компания за роботи.

"От осем до десет месеца ни отнема да надградим един модел. Това зависи от данните, които събираме от различните фабрики", обясни Майкъл - директор в компания за роботи.

Компанията вече тества моделите във фабрики и логистични центрове в Китай. Според инженерите това е първият в света хуманоиден робот, който съчетава в себе си индустриална сила и човешка подвижност.

След индустрията машините навлизат и в домовете, хотелите и дори училищата в Китай. В бъдещия свят у дома ще трябва да правим все по-малко неща. Тук имаме домашен любимец робот, готвач робот, който приготвя вечерята и автоматизирана ръка, от която може да си поръчаме кафе. Машините разпознават гласа ни, познават желанията ни и са на наше разположнеие без почивка. Автоматизация, която печели време, но и вероятно отчуждава.

"Неговото име е У Конг. Както виждате, той е много сладък. Той има сензори на главата. Когато го докоснете, дава различни отговори. Той може да следи нашите човешки емоции. Той може сам да преценява своите движения. На челото си има камера. Той може да ни снима. Може да прави и видео. Сега ще ви демонстрирам неговите възможности. Той ще направи лицеви опори. Той сега казва - аз съм толкова уморен, след като направих тези лицеви опори. Може да чете и разпознава над 20 хиляди книги на китайски и английски. Може да разпознава кориците. Когато е свързан с интернет, може да му задаваме всякакви въпроси и да ни отговаря. Попитах го за времето. Ще потърси в Гугъл и ще отговори. По този начин може да го използваме като личен асистент", разказа Ченчун - служител в компания за роботи.

Подобни технологии показват, че ежедневието, в което човек и машина делят едно пространства е все по-близо и не звучи толкова абстрактно. В един от "баровете на бъдещето" сервитьорите са хуманоидни роботи, а поръчките се правят през микрофон.

Прогнозите показват, че в близко бъдеще в Китай трябва да навлязат хиляди индустриални и домашни роботи. Как обаче това ще промени пазара на труда и конкуренти или партньори на хората ще бъдат машините.

БНТ: Кои професии ще изчезнат?

Майкъл - директор в компания за роботи: Първата цел е да се разположат роботите във фабриките. Няма да се конкурираме с работниците. Трябва да запълним дупките. Само тази година липсват 30 милиона работници. Става въпрос за добре обучени работници. Така че хуманоидните роботи трябва да запълнят тази дупка. Тази година обаче можем да произведем само около 1000 човешки робота. Така че празнината си остава огромна. Знам, че се тревожите как те ще повлият на работните места, но още не, мисля, че това време е далеч."

Според различни данни през първата половина на годината в Китай са произведени над 370 000 индустриални робота и над 8 милиона сервизни, а темпото на растеж е с около 35 процента повече спрямо предходната година. Прогнозите са до 2045 в страната да бъдат разположени над 100 милиона хуманоидни робота.