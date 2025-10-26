Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема

Наталия Киселова коментира предложението за ротация на председателя на Народното събрание. Тя заяви, че това е въпрос между партньорите в управленската коалиция и решение на "БСП - Обединена левица".

"Въпросът е между партньорите в съвместното управление - той трябва да бъде поставен на ръководството на БСП-ОЛ. Каквото и да е решението, ще го приема", заяви тя на събитие в Перник.

Въпросът защо се е стигнало дотук е към мандатоносителя, заяви Киселова. По думите ѝ причината за труса не е изборите в Пазарджик, а друго.

"Моята задача като председател на НС е да има възможност НС да работи, да има правителство, което да има парламентарна подкрепа и с усилията на БСП-ОЛ успяхме да покажем, че това е възможно".

На въпрос ще остане ли народен представител, отговори: "Не знам има ли причина да не бъда. Аз съм спечелила мястото с преференции и мисля, че това не е въпрос, който стои на дневен ред".