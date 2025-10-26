БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема

Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Въпросът защо се стигна дотук е към мандатоносителя, каза тя

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Наталия Киселова коментира предложението за ротация на председателя на Народното събрание. Тя заяви, че това е въпрос между партньорите в управленската коалиция и решение на "БСП - Обединена левица".

"Въпросът е между партньорите в съвместното управление - той трябва да бъде поставен на ръководството на БСП-ОЛ. Каквото и да е решението, ще го приема", заяви тя на събитие в Перник.

Въпросът защо се е стигнало дотук е към мандатоносителя, заяви Киселова. По думите ѝ причината за труса не е изборите в Пазарджик, а друго.

"Моята задача като председател на НС е да има възможност НС да работи, да има правителство, което да има парламентарна подкрепа и с усилията на БСП-ОЛ успяхме да покажем, че това е възможно".

На въпрос ще остане ли народен представител, отговори: "Не знам има ли причина да не бъда. Аз съм спечелила мястото с преференции и мисля, че това не е въпрос, който стои на дневен ред".

# Наталия Киселова #БСП #ротация

