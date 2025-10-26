Даниел Боримиров: Ако зависи изцяло от нас, Левски може да стане шампион

Даниел Боримиров смята, че Левски може да триумфира с титлата през този сезон в Първа лига, ако всичко зависи изцяло от отбора. Изпълнителният директор на „сините“ смята, че те имат шанс да сторят това, имайки предвид, че се намират на върха във временното класиране в родния елит.

Боримиров бе ексклузивен гост в предаването на „Арена спорт“ по БНТ, където говори по много теми с клуба.

„Разбира се, вчерашната среща бе пореден успех за нас. Искаме във всеки мач, в който играем, да показваме класа, ниво и да израстваме, тъй като искаме да радваме и нашите фенове, които ни подкрепят, независимо дали сме гости или домакини. Винаги се чувстваме като домакини“, бяха неговите думи относно победата срещу Добруджа в родния елит.

Един от ръководните фактори на столичани коментира по-задълбочено и шансовете на отбора да стане шампион.

„Ако зависи изцяло от нас, мисля, че шансовете ни са големи. Виждаме, че в последните два мача има нормално съдийство и се надявам това да продължи през целия сезон. Мисля, че има доста срещи до края на сезона. В този ред на мисли, ние ще имаме трудни и тежки двубои, но ако искаме да си запазим позицията, която към момента заемаме, ще трябва да побеждаваме всеки един от тях. Ние искаме първо да побеждаваме във всеки един мач, говорили сме си го. Позицията, в която се намираме, ни задължава да се борим за първото място. Имаме футболистите, прекрасен треньор и още по-прекрасна публика, която е зад нас.“

Той не пропусна да отличи и работата на Хулио Веласкес, който удължи своя договор със „сините“ за още две години.

„Ние сме изключително доволни от неговата работа. Още когато дойде на 6 януари тази година, той с работата си, порядките, дисциплината, изисквания, които вкара в отбора, виждаме какво израстване претърпя нашия тим. Върхът на сладоледа можем да кажем, че бяха впечатлен от мача ни във Варна, когато нашата публика започна да скандира неговото име. През този период от 10 месеца успя да промени мнението на доста критици, радващото за нас е начинът, по който играе Левски, се харесва не само на нашите привърженици, а и на други хора.“

Бившият футболист говори и за ситуацията, свързана със Светослав Вуцов, който се оттегли временно от националния отбор.

„За проблемите на Светислав Вуцов в националните отбори разбрахме от позицията на Божидар Митрев (б.а. – треньор на вратарите в Левски). Искам да кажа, че клубът изцяло застава и зад двамата, тъй като ние успяхме да съберем информация за случилото. Срещата, която направихме в БФС, беше по-скоро информационна и с цел да разменим гледните точки на двете страни. Топката е изцяло в Българския футболен съюз и се надявам те да вземат важното и правилно решение. Мисля, че БФС трябва да си проведе своето разследване на базата на информацията, която е получил. На Вуцов тази ситуация не му влияе, видяхме го концентриран и след тази среща на мача с Черно море, и срещу Добруджа, когато показа своите качества. Не мога да кажа какво е правилното решение от страна на БФС, защото с информацията, която протича между Георги Иванов и треньорите. Решението си Вуцов за евентуално завръщане в националния отбор ще бъде взето, след като разбере какво са взели от БФС“, уточни той.

Един от ръководните фактори на „сините“ коментира и позицията на мажоритарния собственик Наско Сираков по повод неговото изявление, свързано с интереса към клуба от Спорт Републик.

„Имало е спонтанна среща, на която аз не присъствах. Били са хора от надзорния съвет, но затова ние излязохме и с изявление от страна на клуба, тъй като няма какво да се каже. Излязохме с позицията на базата на това, че в последните дни се повдигна информация, че има интерес. Има запитвания през определено време, но конкретно за предложение, който да дойде и да иска да купи акциите на Левски, не е имало. Надзорният съвет на клуба предложи на хората, с които се срещна, да си направят одит и въз основа на това да направим втората крача", отбеляза Боримиров.

