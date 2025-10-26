Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави

Волейболистката на Дея Спорт Симона Атанасова коментира загубата с 0:3 гейма от Левски в София в среща от втория кръг на НВЛ за жени.

Атанасова сподели, че очаква още за следващия двубой в тима да пристигне качествено попълнение, което да вдигне нивото на отбора.

„Има много, много млади състезатели, които са на по 15-16 години, които все още нямат опит и тепърва бъдещето е пред тях. За тях със сигурност е предимство, защото ще израснат в мачовете, които предстоят“, коментира пред БНТ Атанасова.



„Очакваме състезатели, които да подпомогнат отбора. Надявам се за следващия мач да са готови и документите им. Има една състезателка, четворка, която се надявам доста да помогне на отбора. Пожелавам си да играем с желание и всички да са живи и здрави“, завърши Атанасова.

