ИЗВЕСТИЯ

БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави

Спорт
Волейболистката на Дея Спорт сподели, че очакват нови попълнения в тима.

Симона Атанасова
Волейболистката на Дея Спорт Симона Атанасова коментира загубата с 0:3 гейма от Левски в София в среща от втория кръг на НВЛ за жени.

Атанасова сподели, че очаква още за следващия двубой в тима да пристигне качествено попълнение, което да вдигне нивото на отбора.

„Има много, много млади състезатели, които са на по 15-16 години, които все още нямат опит и тепърва бъдещето е пред тях. За тях със сигурност е предимство, защото ще израснат в мачовете, които предстоят“, коментира пред БНТ Атанасова.

„Очакваме състезатели, които да подпомогнат отбора. Надявам се за следващия мач да са готови и документите им. Има една състезателка, четворка, която се надявам доста да помогне на отбора. Пожелавам си да играем с желание и всички да са живи и здрави“, завърши Атанасова.

Вижте интервюто във видеото!

