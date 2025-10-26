Димитър Каров: Таланти като Симеон и Алекс Николови са дар от Бога

„От малък си бях палаво дете, което по цял ден играеше с топката, моята реализация можеше да бъде добра и във футбола. Тръгнах с волейбола, постигнах добро ниво и съм благодарен. Спортът е голяма радост и удоволствие“, Това сподели в студиото на „Арена спорт“ легендарният разпределител Димитър Каров. Наскоро той беше въведен в Международната волейболна зала на славата. Той коментира и чувствата след признанието от спечелената награда.

„Изключително доволен, радостен и благодарен съм на всички хора, които участваха в подготовката за това пътуване и участието ми в церемонията. Хората са ме следели, радвали са се, това е голямо признание и радост, че съм оставил нещо в тази красива игра“, добави Каров.

Той стана четвъртият българин в залата на волейболната слава. Каров се изказа изключително ласкаво и за Димитър Златанов, който, според него, е с голяма заслуга за развитието на волейбола в България.

„Димитър Златанов е човекът, който с появяването си в ЦСКА и националния отбор повиши мощта в нашата игра. Демонстрира го на световното през 1970 г. в София, както и на Олимпийските игри в Москва. Радостта от неговото присъствие беше голяма. Заслугата му е голяма. Чухме се след церемонията, поздравихме се и ще се видим тази седмица. Винаги сме били близки и приятели. Хора, които са обичали волейбола и са давали всичко от себе си за този спорт. Церемонията беше изключително подготвена, почувстваха го всички, които бяха поканени и избрани. Голямо уважение на домакините. Всички бяха в повишено настроение. Чувстваше се, че се извършва красиво признание за твоя труд и постиженията ти. Аз съм изключително благодарен на тези хора, които са организирали честванията“, добави Каров.

Легендарният разпределител коментира и постигнатото от сегашния национален отбор и сребърните медали от шампионата във Филипините.

„Изключителна радост, цялото ми семейство е волейболно и всички бяхме толкова щастливи и се разплакахме при обрата над САЩ. Волейболът показа много голямо развитие и благодарение на Федерацията, която полага грижи и създава прекрасни условия. Италианските специалисти също, които успяха да обединят отбора. Във всички тежки ситуации, през които минаваха. Те напълно заслужиха сребърните медали. Вдигнаха високо самочувствието на волейбола. Ние през 1970-та година загубихме златните медали, а тези момчета спечелиха сребърните. Бях толкова щастлив все едно аз бях играл и бях допринесъл за този успех. Такова нещо трудно се изживява. Пожелавам им да вървят напред и нагоре. Спортът е красиво нещо, трябва упоритост. Аз вярвам, че те са на правилния път. Смятам, че българският волейбол в този Олимпийски цикъл ще има много добри резултати“, коментира Каров.

Той сподели и впечатленията си от играта на братята Николова – Алекс и Симеон.

„Това са деца, изпратени от дядо Боже. Такова чудо аз не бях виждал, (Симеон) на тази възраст да играе така един разпределител - с такава зрялост и решителност. Само може да ни радва, че в България се раждат таланти. Волейболът има бъдеще. Самият факт, че отиват да играят в чужбина и са оценявани там – това е висока оценка за нашата школа и нашите треньори. Българският волейбол показа, че има бъдеще“, добави Каров.

В заключение легендарният волейболист сподели, че е оптимист за представянето на България на европейското първенство догодина, на което страната ни ще бъде сред домакините.

