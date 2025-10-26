БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Каров: Таланти като Симеон и Алекс Николови са дар от Бога

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
Спорт
Запази

Легендарният волейболист гостува в студиото на „Арена спорт“.

Димитър Каров
Scroll left Scroll right
Слушай новината

„От малък си бях палаво дете, което по цял ден играеше с топката, моята реализация можеше да бъде добра и във футбола. Тръгнах с волейбола, постигнах добро ниво и съм благодарен. Спортът е голяма радост и удоволствие“, Това сподели в студиото на „Арена спорт“ легендарният разпределител Димитър Каров. Наскоро той беше въведен в Международната волейболна зала на славата. Той коментира и чувствата след признанието от спечелената награда.

„Изключително доволен, радостен и благодарен съм на всички хора, които участваха в подготовката за това пътуване и участието ми в церемонията. Хората са ме следели, радвали са се, това е голямо признание и радост, че съм оставил нещо в тази красива игра“, добави Каров.

Той стана четвъртият българин в залата на волейболната слава. Каров се изказа изключително ласкаво и за Димитър Златанов, който, според него, е с голяма заслуга за развитието на волейбола в България.

„Димитър Златанов е човекът, който с появяването си в ЦСКА и националния отбор повиши мощта в нашата игра. Демонстрира го на световното през 1970 г. в София, както и на Олимпийските игри в Москва. Радостта от неговото присъствие беше голяма. Заслугата му е голяма. Чухме се след церемонията, поздравихме се и ще се видим тази седмица. Винаги сме били близки и приятели. Хора, които са обичали волейбола и са давали всичко от себе си за този спорт. Церемонията беше изключително подготвена, почувстваха го всички, които бяха поканени и избрани. Голямо уважение на домакините. Всички бяха в повишено настроение. Чувстваше се, че се извършва красиво признание за твоя труд и постиженията ти. Аз съм изключително благодарен на тези хора, които са организирали честванията“, добави Каров.

Легендарният разпределител коментира и постигнатото от сегашния национален отбор и сребърните медали от шампионата във Филипините.

„Изключителна радост, цялото ми семейство е волейболно и всички бяхме толкова щастливи и се разплакахме при обрата над САЩ. Волейболът показа много голямо развитие и благодарение на Федерацията, която полага грижи и създава прекрасни условия. Италианските специалисти също, които успяха да обединят отбора. Във всички тежки ситуации, през които минаваха. Те напълно заслужиха сребърните медали. Вдигнаха високо самочувствието на волейбола. Ние през 1970-та година загубихме златните медали, а тези момчета спечелиха сребърните. Бях толкова щастлив все едно аз бях играл и бях допринесъл за този успех. Такова нещо трудно се изживява. Пожелавам им да вървят напред и нагоре. Спортът е красиво нещо, трябва упоритост. Аз вярвам, че те са на правилния път. Смятам, че българският волейбол в този Олимпийски цикъл ще има много добри резултати“, коментира Каров.

Той сподели и впечатленията си от играта на братята Николова – Алекс и Симеон.

„Това са деца, изпратени от дядо Боже. Такова чудо аз не бях виждал, (Симеон) на тази възраст да играе така един разпределител - с такава зрялост и решителност. Само може да ни радва, че в България се раждат таланти. Волейболът има бъдеще. Самият факт, че отиват да играят в чужбина и са оценявани там – това е висока оценка за нашата школа и нашите треньори. Българският волейбол показа, че има бъдеще“, добави Каров.

В заключение легендарният волейболист сподели, че е оптимист за представянето на България на европейското първенство догодина, на което страната ни ще бъде сред домакините.

Цялото интервю с Димитър Каров вижте във видеото!

#Димитър Каров #"Арена спорт"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
3
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
Стрелба в Есен
4
Стрелба в Есен
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
5
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
6
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
5
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
6
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...

Още от: Специално за БНТ

Христо Велков: Необходима е много работа
Христо Велков: Необходима е много работа
Димана Иванова: Не трябва да летим в облаците след една победа Димана Иванова: Не трябва да летим в облаците след една победа
Чете се за: 01:25 мин.
Радослав Арсов: трябваше да си върнем увереността Радослав Арсов: трябваше да си върнем увереността
Чете се за: 02:35 мин.
Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави
Чете се за: 01:05 мин.
Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство
Чете се за: 01:37 мин.
Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 10:52 мин.

Водещи новини

БСП прие ротационното председателство на парламента
БСП прие ротационното председателство на парламента
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Задържаха двама души за обира в Лувъра Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето? От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето?
Чете се за: 09:30 мин.
По света
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна 47-ата среща на АСЕАН
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ