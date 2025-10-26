Левски с първа победа за сезона в НВЛ за жени

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Сините" не оставиха шанс на Дея Спорт.

нвл жени марица пловдив левски галерия
Слушай новината

Отборът на Левски победи с 3:0 гейма Дея Спорт в среща от втория кръг на сезона в Националната волейболна лига за жени. В отделните части столичанки се наложиха с 25:18, 25:15, 25:19. Домакините изоставаха с няколко точки в началото на втория гейм, който впоследствие спечелиха най-изразително за целия мач.

За Левски това е първа победа за първенството, след като на старта „сините“ отстъпиха пред хегемона в последното десетилетие Марица Пловдив.

Бургазлийки също са с победа и загуба на сметката си, след като на старта победиха с 3:0 гейма Варна ДКС.

В следващия кръг Левски ще играе срещу Марица 2022, а Дея Спорт ще приема ЦСКА в първото си домакинство за сезона.

