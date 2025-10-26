Левски с първа победа за сезона в НВЛ за жени

Отборът на Левски победи с 3:0 гейма Дея Спорт в среща от втория кръг на сезона в Националната волейболна лига за жени. В отделните части столичанки се наложиха с 25:18, 25:15, 25:19. Домакините изоставаха с няколко точки в началото на втория гейм, който впоследствие спечелиха най-изразително за целия мач.

За Левски това е първа победа за първенството, след като на старта „сините“ отстъпиха пред хегемона в последното десетилетие Марица Пловдив.

Бургазлийки също са с победа и загуба на сметката си, след като на старта победиха с 3:0 гейма Варна ДКС.

В следващия кръг Левски ще играе срещу Марица 2022, а Дея Спорт ще приема ЦСКА в първото си домакинство за сезона.