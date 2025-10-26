Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство

Собственикът на генералния спонсор на женската волейболна лига „Демакс“ Петър Кънев гледа на живо срещата от втория кръг на първенството между Левски и Дея Спорт. Пред БНТ той сподели, че интересът към шампионата при дамите този сезон е бил огромен.

„Една държава, един спорт, няма ли силно вътрешно първенство, той не може да разчита на добри резултати при подрастващите. В момента имаме една силна селекция на 19-годишните, а и на 21-годишните, които станаха четвърти в света. Трябва да не ги изпуснем. Много е силно поколението ни. Трябва да намерим един читав, добър треньор“, коментира Кънев.

„Изведнъж, след резултатите на девойките до 17 години, се появиха 15 отбора, които искаха да играят волейбол във Първа лига. И колкото и да е странно, в момента имаме Втора лига, така наречената Б-група във женския волейбол. От тези 15 отбора останаха 10, но след около седмица започва и Б-групата“, добави Кънев.

„Финансираното е осигурено. Искам да благодаря на спонсорите и най-вече на Министерството на спорта, където каквото сме поискали с Любо Ганев, не са ни отказали“, каза още Кънев.

Цялото интервю с Петър Кънев вижте във видеото!