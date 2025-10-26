БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димана Иванова: Не трябва да летим в облаците след една победа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Сервисът ни не работеше днес, каза волейболистката на Левски.

Димана Иванова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Волейболистката на Левски Димана Иванова остана доволна от победата с 3:0 гейма над Дея Спорт във втория кръг от сезона. Пред БНТ тя каза, че в днешния двубой сервисът на домакините не е работил както трябва, но пък те са се справили добре на блок и в атака.

„Щастлива съм, че спечелихме толкова категорично, можеше и по-добре, но съм много щастлива. Бях спокойна през целия мач, плюс факта, че ние не знаехме почти нищо за Дея и в началото бяхме малко притеснени. Когато не познаваш противника, срещу когото играеш, просто даваш всичко и гледаш твоята игра“, каза Иванова.

„По принцип, ключов за победата е сервисът. Обаче в днешния мач нашият сервис не работеше много, имаше някои грешки. Справихме се добре на блок и атака. Трябва да останем на земята и да не летим в облаците. Не мисля, че тази победа е нещо, което може да ни изиграе лоша шега. Гледаме към следващия мач“, завърши Иванова.

Цялото интервю с Димана Иванова вижте във видеото!

#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Левски София #Димана Иванова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
3
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
Стрелба в Есен
4
Стрелба в Есен
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
5
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
6
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
5
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
6
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...

Още от: Специално за БНТ

Христо Велков: Необходима е много работа
Христо Велков: Необходима е много работа
Радослав Арсов: трябваше да си върнем увереността Радослав Арсов: трябваше да си върнем увереността
Чете се за: 02:35 мин.
Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави
Чете се за: 01:05 мин.
Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство
Чете се за: 01:37 мин.
Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 10:52 мин.
Димитър Каров: Таланти като Симеон и Алекс Николови са дар от Бога Димитър Каров: Таланти като Симеон и Алекс Николови са дар от Бога
Чете се за: 04:40 мин.

Водещи новини

БСП прие ротационното председателство на парламента
БСП прие ротационното председателство на парламента
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Задържаха двама души за обира в Лувъра Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето? От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето?
Чете се за: 09:30 мин.
По света
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна 47-ата среща на АСЕАН
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ