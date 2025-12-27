„Таймс скуеър“ дава старт на честванията за 250-годишнината на САЩ

След като кристалната топка на „Таймс скуеър“ в Ню Йорк отбележи настъпването на 2026 година, тя ще се издигне отново, за да даде старт на честванията по случай 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ. Патриотичните елементи в новогодишното празненство са част от подготовката за стотици събития в цялата страна през 2026 г.

„Каквото и да си представяте, ще бъде много повече от това“, заяви председателят на America250 Рози Риос и определи предстоящите тържества като „едно от най-вдъхновяващите празненства“, които страната е организирала.

На 3 юли, в навечерието на националния празник, е планирано второ спускане на топката в „Таймс скуеър“ – за първи път от 120 години извън новогодишната нощ. С полунощ на 1 януари ще бъде даден и старт на инициативата America Gives, насочена към насърчаване на доброволчеството.

Честванията ще продължат с участие на America250 в Новогодишния розов парад в Пасадена, а президентът Доналд Тръмп обяви инициативата Freedom 250 за координиране на допълнителни събития.