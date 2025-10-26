Финалът на "Опералия": В България тази вечер ще се родят нови оперни звезди

И сега към музикалното събитие на годината - "Опералия" в България. Конкурсът, създаден от Пласидо Доминго преди 30 години, се смята за най-престижния в оперния свят, защото от него тръгва кариерата на повечето звезди на съвременната опера.

Преди минути завърши галаконцертът на финалистите и журито се оттегли, за да определи кои ще бъдат наградените.

Първото и най-важно нещо е, че "Опералия" в България е събитие, което се случва веднъж в живота, защото конкурсът всяка година се провежда в различна точка на земното кълбо. "Опералия" има реноме на най-важния оперен конкурс, защото създава звезди буквално за една вечер.

Певците идват тук малко познати или съвсем непознати артисти, но ако успеят да впечатлят журито, ги очаква голяма кариера оттук нататък. Точно това се случва през 2010 г. с българското сопрано Соня Йончева, която печели "Опералия" на сцената на Миланската скала.

Днес, 15 години по-късно, тя е домакин на "Опералия" в България и част от журито, което оценява кандидатите. Малко преди финала екипът на "По света и у нас" разговаряме с нея.

Първото нещо, което тя каза беше, че цяла седмица тя и Пласидо Доминго са пели заедно с кандидатите, защото един оперен певец никога не може да бъде просто слушател в залата.