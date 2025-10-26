БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по...
Чете се за: 17:02 мин.
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Финалът на "Опералия": В България тази вечер ще се родят нови оперни звезди

Миглена Стойчева от Миглена Стойчева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

Конкурсът, създаден от Пласидо Доминго преди 30 години, се смята за най-престижния в оперния свят

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И сега към музикалното събитие на годината - "Опералия" в България. Конкурсът, създаден от Пласидо Доминго преди 30 години, се смята за най-престижния в оперния свят, защото от него тръгва кариерата на повечето звезди на съвременната опера.

Преди минути завърши галаконцертът на финалистите и журито се оттегли, за да определи кои ще бъдат наградените.

Първото и най-важно нещо е, че "Опералия" в България е събитие, което се случва веднъж в живота, защото конкурсът всяка година се провежда в различна точка на земното кълбо. "Опералия" има реноме на най-важния оперен конкурс, защото създава звезди буквално за една вечер.

Певците идват тук малко познати или съвсем непознати артисти, но ако успеят да впечатлят журито, ги очаква голяма кариера оттук нататък. Точно това се случва през 2010 г. с българското сопрано Соня Йончева, която печели "Опералия" на сцената на Миланската скала.

Днес, 15 години по-късно, тя е домакин на "Опералия" в България и част от журито, което оценява кандидатите. Малко преди финала екипът на "По света и у нас" разговаряме с нея.

Първото нещо, което тя каза беше, че цяла седмица тя и Пласидо Доминго са пели заедно с кандидатите, защото един оперен певец никога не може да бъде просто слушател в залата.

Соня Йончева: "Това, което си мисля, че преобладава в повечето случаи едно много голямо наблягане на техническата част от гласа, т.е. техниката, което мен до една известна степен ме радва, но от друга се вижда, че се губи автентичността на самия артист. Т.е. толкова много се мисли за техника, че не се показва истинския характер, не се показва личността на сцената....Бих казала, че четирима от нашите финалисти тази вечер са вече готови, ще кажа една така по-груба дума, но готови проекти и могат да застанат на сцената достойно, равно до други мои колеги."

Вижте повече в прякото включване на Миглена Стойчев.

#оперен конкурс #"Опералия"

Последвайте ни

ТОП 24

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
1
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
На Димитровден небето се отваря
2
На Димитровден небето се отваря
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
3
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...
Задържаха двама души за обира в Лувъра
4
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
5
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас
6
Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
3
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
5
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
6
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...

Още от: Още

Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
Тази вечер е финалът на световния конкурс "Опералия" Тази вечер е финалът на световния конкурс "Опералия"
Чете се за: 00:55 мин.
Продадоха картината "Черна магия" на Рене Магрит на търг за 10,7 млн. евро Продадоха картината "Черна магия" на Рене Магрит на търг за 10,7 млн. евро
Чете се за: 01:00 мин.
Учени откриха неуловимите вълни, нагряващи короната на Слънцето до милиони градуси Учени откриха неуловимите вълни, нагряващи короната на Слънцето до милиони градуси
Чете се за: 03:35 мин.
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
Норвежкият крал Харалд се пошегува с документален филм за дъщеря му Норвежкият крал Харалд се пошегува с документален филм за дъщеря му
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Чете се за: 17:02 мин.
У нас
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР) БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината 155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината
Чете се за: 03:27 мин.
Регионални
Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Чете се за: 02:57 мин.
По света
„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
Балкани
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Финалът на "Опералия": В България тази вечер ще се родят...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ