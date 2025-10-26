Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"

Световната новина тази седмица дойде от Белия дом. Съединените американски щати наложиха санкции на руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт". Действията на администрацията на Доналд Тръмп пряко засягат България, защото точно преди 26 години и 2 седмици - на 12 октомври 1999 година правителството на Иван Костов продава 58% от акциите на родната рафинерия "Нефтохим - Бургас" на руската корпоративна група "Лукойл".

През 2005 г. руският нефтодобивен гигант изкупува акции на миноритарни акционери и така контролира над 90% от капитала на дружеството. Държавата запазва така наречената "златна акция". В края на седмицата парламентът прие законови промени, според които продажбата на рафинерията може да се осъществи само след съгласуване с ДАНС и правителствено решение.

Какви са юридическите възможности за решаване на проблема със санкциите? На този и още въпроси в "Интервюто" отговаря министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Иво Никодимов: Какво е актуалното състояние от чисто правна гледна точка на "Лукойл" в момента?

Георги Георгиев, министър на правосъдието: Българската компания "Лукойл", която е собственик на рафинерията и няколко други дъщерни дружества, които обслужват съпътстващия бизнес, са част от санкциите. Обхванати са от санкциите, защото през няколко нива на собственост в различни чужди държави, а в крайна сметка техният действителен собственик е руската компания "Лукойл", която е вече в санкционния списък. Има месец, докато влязат в сила новите санкции. Ако междувременно, разбира се, не напреднат преговорите между САЩ и Русия.

Как дружеството обаче е засегнато от тези санкции на САЩ и какво точно ще се случи?

Това, което се случва обичайно е, че банковите трансакции, които трябва да се случат, за да купим гориво и да си платим, няма да могат да бъдат обслужени от банки под угрозата да бъдат обект на допълнителни санкции, несъобразявайки се с наложените такива.

Тоест да разбираме, че горивото, което се продава на бензиностанциите, след това те няма как да го платят на доставчика?

Малко по-сложно е, но крайният резултат е този, че рафинерията, санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки. Това е в най-голяма степен ефектът на едни санкции, които иначе са национални на чужда държава. Те не се прилагат пряко в Европейския съюз, но по този начин, чрез влиянието върху SWIFT системата, всъщност те постигат ефекта, за който говорим.

Три месеца има, но какви са възможните решения?

Бяхме извикани на съвещание от премиера - представители на различните служби за сигурност, ресорни министерства - на икономиката, на енергетиката, на правосъдието, на вътрешните работи, на финансите, разбира се. Министърът на енергетиката докладва, че е налице осигуреност на пазара с горива, така че до края на годината няма поводи за притеснение във връзка с предстоящото влизане в сила на санкциите и евентуалните сътресения, до които те ще доведат. За това е важно хората да са спокойни. Държавата има план в няколко стъпки. Първата от които, без да съм експерт по енергетика, това е работа на министър Станков, цитирам негови думи. Първата е скрининг и мониторинг, проверка на наличните количества, т.е. да с какво разполага българската държава и изобщо търговските вериги. На второ място - въвеждане на много сериозен мониторингов механизъм за това какво се случва и разписване на конкретни стъпки, но това е една специализирана материя, по която работят колегите от Министерството на енергетиката, които ни увериха, че поводи за притеснения на този етап няма.

Възможно ли е да искаме отсрочка, така както Германия иска, за да се подготви или пък това за нас не важи? Какъвто е случаят и с Унгария и Словакия, защото те нямат и излаз на море и няма по какъв друг начин да доставят горива?

Всеки случай е специфичен. Европа е в тази ситуация заедно, т.е. нито една страна не е сама за себе си. И решенията, които търсим, са координирани с европейските партньори. Министърът на енергетиката е в рамките на форматите, които работят в Европейската комисия, на комисиите за снабдяването с нефтени продукти. Уточняваме общи стратегии, така че да постигнат целите, които са поставени, без това да засяга пряко гражданите на ЕС по начин, по който това би затруднило дейностите на икономиката. Наред с тях ние водим интензивни разговори с американските ни партньори. Лично аз водя разговорите със службата в американското правителство, която налага тези санкции, за да можем да координираме действията и поведението си като държава партньор.

Върнахте се тези седмица от Париж, там излезе едно решение, с което от така наречения "сив списък" за пране на пари бяха извадени няколко държави: Южна Африка, Нигерия, Мозамбик и Буркина Фасо. България обаче засега остава. Какво още се очаква от нас да се изпълни?

Преди 2 години бяхме вкарани в този списък като държава, която не се справя с темата пране на пари. Пране на пари, финансиране на тероризъм. Това са причините поради които преди 3 години, по времето на правителството на господин Денков, България получава жълт картон и ни се дава една година да предприемем спешни действия. За съжаление не е направено достатъчно, поради което преди 2 години получихме червен картон с включването ни в този си списък. Какво означава това за хората всъщност да знаят? Изключително непрестижно на първо място. На второ място обаче отблъсква инвеститорите, защото международните големи компании, световните корпорации, които изграждат заводи, нови мощности и прочее, с което пък създават работни места за гражданите, като видят, че държавата е в сивия списък за пране на пари, не инвестират в такива държави. Тоест говорим за забавяне на ръста на брутния вътрешен продукт, намаляване на шанса за нови инвестиции и наред с това сериозни затруднения за българския бизнес, защото той е много експортно ориентиран и включително български банки имат проблеми в работата в международните системи, защото това е все едно кредитният ви рейтинг пред банката да е много нисък, защото са ви непостоянни доходите. Такъв е аналогът. Това заварихме през последните девет месеца. Запретнахме ръкави. Искам да благодаря и на народните представители, които приеха всички промени, които в Министерството на правосъдието подготвихме. Променихме из основи Наказателния кодекс по няколко направления, така че да успеем да получим тази много сериозна похвала за напредъка в края на двугодишния период, който ни е даден. Ние се включихме в последните няколко месеца, наваксвайки почти всичко несвършено за две години назад и това е част от цената, която България плаща за политическия хаос, защото от 25 критерия, 22 признаха за вече изпълнени. Аз лично участвам през последните месеци на тези международни срещи, на които докладвам напредъка, обяснявайки, че не е много лесна работа за 6 месеца да свършим това, което не сме направили за 2 или 3 години.

Остават още 3 критерия.

Те са конкретни мерки. Първата от мерките всъщност вече е изпълнена от Министерството на правосъдието. Подготвен е текстът. Разговаряли сме с народните представители. Въпрос на няколко седмици е тази законова промяна да влезе в сила. Това, което се гледа обаче, е как новото законодателство, което приехме през тези месеци, се прилага за това необходимо време. Планът е следният. През януари месец докладваме напредъка и по тези останали три критерия, след което искаме откриване на процедура за изваждането ни от списъка, което отнема проверки на място и още няколко месеца, т.е. в средата на следващата година България трябва да бъде изключена от сивия списък. Това е един подвиг, който се надяваме да постигнем, защото е грехота. Държава в Европейския съюз, държава членка на еврозоната, години наред да неглижира задълженията си за това да се превентира прането на мръсни капитали. Това е заплаха изобщо за България, не само за чуждите инвеститори.

Докато бяхте в Париж обаче, с чук беше пребит бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев. Назначихте охрана на самия господин Илиев, който е в болнично заведение и на неговото семейство, но и на още един магистрат, цитирам вашето официално съобщение, който е работил заедно с него. Защо се налага тази охрана на втория магистрат?

Ние охраняваме не един и двама магистрати. Това е материя, която е конфиденциална. В Министерството на правосъдието имаме специално звено, което се занимава с охрана на съдебната власт, не само съдебните палати, но и в случаи, в които се налага охрана на магистрати. Това е израз на ангажираност, подкрепа и грижа на българската държава за българските магистрати. Имаме над 4500 съдии, прокурори и следователи. Случилото се е недопустимо. Посегателство върху разбирането ни за държавност. МВР работи по различните версии. Надявам се и очаквам от тях да има развитие и този случай да не бъде потулен. Имам уверението на вътрешния министър, че са впрегнати сериозни усилия в тази посока. Недопустимо нападение. Аз всеки ден разговарям със съпругата на магистрата. Иначе по отношение на други магистрати, които охраняваме - когато имаме данни, спазваме много строг протокол. Нито един български магистрат, съдия, прокурор и следовател не бива да се страхува за своята безопасност и тази на семейството си.

В петък бяхте на среща с Нотариалната камара. Искате наказание за нотариуси, които са участвали по един или друг начин в сделки, които са имотни измами. За колко нотариуса искате наказание и защо?

След безпрецедентния брой проверки, които разпоредих - над 80 проверки на нотариуси, съм поискал 8 дисциплинарни наказания, като за 3 случая имаме отнемане на права, което е най-тежкото, което аз мога да поискам Нотариалната камара да наложи. Това се налага като част от засиления контрол, който упражняваме върху нотариалната дейност, защото държавата е дала на нотариусите част от своите правомощия. Огромна част от българските нотариуси са почтени, добросъвестни и вършат своята работа. Има сред тях обаче и такива, които не полагат тази грижа. Установили сме случаи, в които във вашия имот, да речем, един ден чука на вратата някой и осъмвате с нотариален акт на база на разпит на трима свидетели, които никога не сте виждали.

Констативен нотариален акт?