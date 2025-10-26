БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби

Двама души са задържани снощи във връзка с кражбата

Снимка: БТА
Френската полиция задържа двама души, заподозрени за обира на века в Лувъра. Обявените подробности за тях не са много, но те са познати на органите на реда. От парижката прокуратура изразиха недоволство от изтичането на информацията към медиите.

Двама души са задържани снощи във връзка с кражбата на осем бижута от Лувъра от преди точно една седмица. Това потвърди и прокуратурата на Париж в изявление, след като френските медии първи излязоха с тази информация.

Единият от задържаните е бил заловен на най-голямото летище във Франция “Шарл дьо Гол” преди да хване полет към Алжир. Той е с френско-алжирско гражданство, а другият - само с френско. Отново по информация на медиите, двамата задържани са около 30-годишни. Познати са и на полицията - именно във връзка с кражби на бижута.

Вътрешният министър Лоран Нунез поздрави участвалите в акцията, както и близо 100-те следователи, които са изследвали над 150 ДНК проби, оставени на местопрестъплението. Намерени са както по стълбата, с която крадците са се качили до “Галерията на Аполон” в Лувъра, така и в камиона, с който са се приближили до музея.

От прокуратурата на Париж побързаха да разкритикуват теча на информация за задържаните и напомниха, че това може да забави или възпрепятства разследването.

Лор Бекюо, Прокуратура на Париж: "Категорично осъждам прибързаното разкриване на тази информация.Това разкритие може само да попречи на разследващите усилия на около 100 следователи, както в издирването на откраднатите бижута, така и на всички извършители. Твърде рано е да се предоставят конкретни подробности."

Засега обаче няма информация за всички, участвали в грабежа. Те са четирима и успяха да се измъкнат веднага след обира.

Вижте повече във видеото с Михаил Иванов.

