БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в...
Чете се за: 13:52 мин.
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:52 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Литва затвори пак летището на Вилнюс заради балони, идващи от Беларус

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Това е четвъртият подобен случай този месец

Литва затвори пак летището на Вилнюс заради балони, идващи от Беларус
Снимка: БТА
Слушай новината

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено тази вечер за пореден път заради балони с горещ въздух, навлезли във въздушното пространство на Литва от съседната страна Беларус, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Националния кризисен център на балтийската държава.

Това е четвъртият подобен случай този месец, уточни световната агенция. Дейностите на аерогарата са преустановени до 2:00 ч. утре местно време (също и българско), обявиха от кризисния център.

В последно време в европейската авиация многократно беше всяван хаос от навлизания на дронове и други нахлувания по въздух, в това число над летищата на датската столица Копенхаген, на германския град Мюнхен и над балтийските страни, припомня Ройтерс.

Според властите в Литва балоните пренасят контрабандна стока, по-специално цигари. Същевременно Вилнюс обвинява президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на Русия, че не прави нищо, за да пресече тази практика.

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене заяви вчера, че Националната комисия по сигурността ще се събере следващата седмица за оценка на ситуацията.

#Вилнюс #затворено летище #беларус #балони

Последвайте ни

ТОП 24

Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
1
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
2
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
3
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
4
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
6
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Европа

Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф "Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
Чете се за: 13:52 мин.
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:52 мин.
Стрелба в Есен Стрелба в Есен
Чете се за: 00:22 мин.
Катрин Конъли печели президентските избори в Ирландия Катрин Конъли печели президентските избори в Ирландия
Чете се за: 00:45 мин.
Хърватия официално върна задължителната военна служба Хърватия официално върна задължителната военна служба
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф "Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
Чете се за: 13:52 мин.
След новините
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ