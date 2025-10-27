БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тристраният съвет разглежда четири законопроекта за промени в Кодекса на труда

Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Националния съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа четири законопроекта за промени в Кодекса на труда. Три от предложенията са внесени от ПП-ДБ.

Първото е за отпадане на почивните понеделници, ако официалните празници съвпадат със събота или неделя.

Другото им предложение е 15 дни отпуска, която се полага на бащата след раждане на дете да може да се ползва гъвкаво и според нуждите на семейството докато то навърши една година.

А третото предложение е натрупаните отпуски по време на майчинство да могат да се ползват по часово за вземане или водене на дете на детска градина или училище. Българската стопанска камара вече излезе със становище, че няма да подкрепи предложенията.

Социалните партньори ще обсъдят и предложението на социалния министър свързано с директива на ЕС за поощряване на колективните трудови договори.

#Кодекса на труда #Национален съвет за тристранно сътрудничество #тристранен съвет #НСТС

