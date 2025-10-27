Значителни валежи в цялата страна до обяд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
У нас
Снимка: илюстративна
В сутрешните часове ще бъде облачно и дъждовно. В цялата страна е в сила код жълто, в югоизточните части - код оранжево. Най-съществени ще са валежите в планинските райони.

Около обяд от северозапад валежите ще започнат да спират. Вятърът ще се ориентира от северозапад; ще е умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина - временно силен. Минималните температури ще са между 6° и 11°, а максималните - от 11° до 16°, в София – около 12°.

И по Черноморието ще е облачно и дъждовно, с локални интензивни и значителни валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще са около 17°-19°. Вълнението на морето ще се задържи умерено.

В планините облачността също ще е по-често значителна. Ще има и валежи, най-вече от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. След обяд и там ще започнат да спират, а в масивите от Западна България и облачността ще се разкъсва. Ще бъде много ветровито - ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

Също толкова ветровито и облачно ще бъде времето у нас и във вторник. Ще има райони с превалявания. Минималните температури ще се понижат още и ще са предимно между 3° и 8°. След това, в дните до петък, ще бъде слънчево, а вятърът ще отслабне. Сутрин ще е все още студено, особено в котловините, където ще има условия за слана.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от юг, дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 15° и 20°. Ще ги последват и сутрешните, макар и по-колебливо.

В петък ще има по-значителни увеличения на облачността, но ще остане топло за периода.

#времето #прогноза за времето

