Дипломация и търговия: Япония - спирка от азиатската обиколка на Тръмп

Доналд Тръмп пристигна в Япония - следващата спирка от азиатската му обиколка. В самото начало на визитата му президентът на САЩ беше приет от император Нарухито. Тръмп заяви, че няма търпение да се срещне с новия премиер на страната Санае Такаичи, наричайки я голям съюзник на покойния японски премиер Шиндзо Абе. След Япония Тръмп ще посети Южна Корея, където се очаква да се срещне с китайския си колега Си Дзинпин. На борда на президентския самолет Тръмп коментира, че много би се радвал, ако се срещне и със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Засилени мерки за сигурност в Токио във връзка с посещението на Доналд Тръмп. Мобилизирани са 18 хиляди полицаи. Затегнат е контрола около посолството на Съединените щати, където само преди няколко дни беше задържан мъж, който размахвал нож. Настроенията сред японците са, че е възможно Вашингтон и Токио да постигнат добра търговска сделка, но не са сигурни как ще протече срещата на Тръмп с новия министър-председател Санае Такаичи. Очаква се тя да потвърди плановете на предшественика си за увеличаване на военните разходи и инвестиции в Съединените щати в размер на 550 милиарда долара.

Масаюки Хатакеяма, университетски преподавател: "Ще е късмет, ако успеят да сключат добра сделка, но дали това ще се случи зависи от Тръмп. В един момент той е на страната на Русия, а в следващия се държи като най-добър приятел на Зеленски. Непредсказуем е."

Търговските отношения между Пекин и Вашингтон също са във фокуса на азиатската обиколка на Тръмп. Преди дългоочакваната среща на президентите на двете страни в Южна Корея Доналд Тръмп заяви, че сделката е близо.

От Китай дойде посланието да се сложи край на търговските войни.

Ван И, министър на външните работи на Китай: "Честото оттегляне от споразумения и отстъпване от ангажименти, придружено от ентусиазирано формиране на блокове и клики, изправи многостранния подход пред безпрецедентни предизвикателства. Посоката на историята не може да бъде преобърната. Формира се един многополюсен свят. Призоваваме да спре политизирането на икономическите и търговските въпроси, на изкуственото фрагментиране на световните пазари и на прибягването до търговски войни и битки на мита."

снимки: БТА

Търговските преговори и митата ще бъдат теми на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур. В първия ден на форума, който започна вчера, Доналд Тръмп подписа реципрочни търговски споразумения с Камбоджа и Малайзия и отделно споразумение с Тайланд за сътрудничество в областта на критичните минерали. Сделките бяха договорени в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, а подписването им бележи нов етап в икономическата дипломация на Вашингтон в Азия.