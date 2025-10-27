БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с по-малко валежи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

През следващото денонощие значителни валежи ще има в Южна България, каза синоптикът Анастасия Кирилова

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

До 5:00 часа тази сутрин количествата на валежите в София са 40 л/кв. метър, в Драгоман - 44 л/кв. метър, в Рила - до 58-60 л/кв. метър. Това са районите с най-много валежи днес и затова оранжевите кодове бяха в сила за тази част от страната - това каза в студиото на "Денят започва" синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ.

През следващото денонощие значителни валежи ще има в Южна България, особено в югоизточните райони и затова днес има оранжев код - в Бургаска, Ямболска, Хасковска и Кърджалийска област.

"Причината е средиземноморски циклон, който се премества на изток. Свързаният с него студен, бавно подвижен атмосферен фронт е причина за тези валежи вчера и днес. Днес следобед от северозапад валежите ще спират. Утре отново слабо ще превали в цялата страна от запад на изток. Температурите постепенно се повишават. В сряда сутринта обаче в низините и котловините ще има температури близки до нула градуса и условия за слана", обясни Кирилова.

Дневните температури ще се повишават и ще са близки до 20 градуса през повечето дни от тази седмица със слънчево време и малка вероятност за слаби валежи ще има в събота.

Според дългосрочната прогноза, през първите три седмици на ноември по-голяма е вероятността за сравнително топло време, т.е. засега изгледите са за топъл ноември.

"По отношение на количествата на валежите се очаква да са под нормата. Вече видяхме, че с две обстановки в началото на октомври минахме три пъти месечните норми. Това не е изключено да се случи и в който и да е от месеците с преминаването на средиземноморски циклони", поясни синоптикът.

След сряда със затоплянето се очаква да има и мъгли в различни райони на страната.

Вижте целия разговор във видеото

#времето през ноември #анастасия кирилова #времето #НИМХ #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
1
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
2
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
3
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
4
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Задържаха двама души за обира в Лувъра
5
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен председател на НС
6
Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен...

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Времето

Значителни валежи в цялата страна до обяд
Значителни валежи в цялата страна до обяд
Оранжев и жълт код за дъжд в цялата страна в понеделник Оранжев и жълт код за дъжд в цялата страна в понеделник
Чете се за: 01:10 мин.
Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд
Чете се за: 02:12 мин.
Слънчево време през деня, предстои заоблачаване и дъжд Слънчево време през деня, предстои заоблачаване и дъжд
Чете се за: 02:32 мин.
Топло за сезона и в съботния ден Топло за сезона и в съботния ден
Чете се за: 03:22 мин.
Топло за сезона, но валежи се очакват от неделя Топло за сезона, но валежи се очакват от неделя
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с по-малко валежи
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
След бедствието в Елените: Продължават проверките на деретата по Черноморието След бедствието в Елените: Продължават проверките на деретата по Черноморието
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тристраният съвет разглежда четири законопроекта за промени в Кодекса на труда Тристраният съвет разглежда четири законопроекта за промени в Кодекса на труда
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Затвориха отново летището във Вилнюс заради балони с хелий Затвориха отново летището във Вилнюс заради балони с хелий
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Чете се за: 17:02 мин.
У нас
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Значителни валежи в цялата страна до обяд
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ