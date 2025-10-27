Ураганът "Мелиса" набира сила над Карибско море

Ураганът "Мелиса" продължава да набира сила над Карибско море и вече е от четвърта категория.

"Мелиса" се движи към Ямайка и Куба с ветрове, достигащи до 220 километра в час. Властите в Ямайка наредиха евакуация в близо 900-те убежища в страната.

Очаква се ураганът да навлезе над сушата в Ямайка тази вечер, а над Куба късно във вторник. Американският Национален център за наблюдение на ураганите прогнозира катастрофални наводнения и свлачища и в южната част на Доминиканската република и Хаити.

снимки: БТА