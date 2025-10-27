След като дете пострада при падане край Седемте Рилски езера - за какво трябва да внимават туристите

Дете пострада след падане в района на Седемте Рилски езера. Инцидентът е станал при слизане от езерото "Окото". Пострадалото дете беше транспортирано с медицински хеликоптер до столичната болница "Пирогов", където се лекува в детската неврохирургия.

Случаят отново поставя въпроса за безопасността на туристите в планината, особено когато става дума за деца и младежи, както и за отговорността на техните родители и водачи. Инцидентът е станал в труднодостъпен участък, където пътеката е била заледена и хлъзгава.

"Детето е паднало при слизане от езерото "Окото". В горната част пътеката е изцяло заледена. Те бяха без котки. Детето се е подхлъзнало, а баща му е опитал да го хване, но не е успял. Влачилo се е по терена повече от 50 метра", разказа в "Денят започва" Борислав Ранков от ПСС - Дупница.

Според спасителя, екипировката на детето е била добра, но липсата на зимни средства за придвижване – котки и пикел – е била решаваща:

"В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели. Пътеката вече е зимна – всичко нагоре е замръзнало."

Отрядът на Планинската спасителна служба в Дупница е бил в близост до местността "Вада" и е реагирал незабавно.

"Бяхме почти половината от отряда там. Реагирахме много бързо – през скали и вода стигнахме до мястото. За щастие успяхме да окажем първа помощ и да съдействаме при транспортирането", допълни Ранков.

Спасителят Мартин Джокин коментира, че децата трябва да бъдат внимателно наблюдавани и добре екипирани при планински преходи:

"Възрастните, които придружават деца – било то в малки групи или организирани походи – трябва да следят дали всички са с подходящи обувки, дрехи и екипировка. Важно е да имат всичко нужно в раницата, включително котки и пикел, дори да не ги използват."

Той уточни, че в настоящия период пътеките в района са частично заледени, което ги прави изключително опасни:

"Дори с добри обувки може лесно да се подхлъзнеш и да паднеш с висока скорост. Възрастните трябва да подсигуряват децата – да ги държат за ръка, когато теренът е труден."

По данни на Планинската спасителна служба, Седемте Рилски езера остават най-посещаваното място в България това лято, което обаче води и до повече инциденти.

"Посещаемостта е рекордна. Дори през уикенда видяхме стотици туристи – включително много чужденци – облечени като за разходка в града: с градски обувки, тънки якета и малки раници. В такива случаи си казваш: дано не се влоши времето", посочи Джокин.

Планинската спасителна служба вече използва дронове при издирвателните операции, а четвъртият медицински хеликоптер е на разположение за спешна помощ.

