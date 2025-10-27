Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското

Нашата цел е да стимулираме българското и Хелоуин да не измества Деня на будителите. Това заяви в ефира на "Денят започва" кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, който забрани със заповед празнуването на Хелоуин в училища, детски градини, читалища на територията на общината. Забраната е заради 1 ноември, когато в града ще има молебен и факелно шествие за Деня на будителите.

"Тази забрана я имаме от 9 години. И мога да ви кажа как се породи необходимостта от такъв тип заповед. Преди 9 години, когато бях встъпил и още първата година като кмет, бях на обход в града и срещнах няколко деца, които в навечерието на 1 ноември ги питах, знаят ли какво се следва на следващия ден, защото той е неучебен за учениците. И отговорът, който получих за жалост от почти всички, с които се срещнах, беше, че тази вечер обикалят до късни доби и затова трябва да могат да се наспят на следващия ден. Което веднага ми алармира, че има нещо, което е нередно и то е, че един шарен и комерсиален, така наречен от някои "празник", защото аз никъде не съм го виждал в номенклатурата на българските празници да съществува като такъв, измества един невероятен, уникален по рода си в целия свят празник, който е Деня на нашите будители. Будителите са тези, които са ни превели през всички трудности в нашата история, така че трябва да сме им благодарни", отбеляза градоначалникът.

Той покани на празника в Елин Пелин за 1 ноември всички желаещи, така че към шествието и молебена да се присъединят още повече хора.

"За 1 ноември от 9 години организираме факелно шествие. В първата година бяха около 600 човека и с всяка една година наблюдаваме, че броят се увеличава, като миналата година те бяха над 1000, независимо от времето, което не беше много приятно, о, вижте, за нас е много важно образованието и възпитанието, което даваме на нашите деца. Изграждането на национално самосъзнание и идентичност са много важни, и тъй като много шарените и понякога по-комерсиални и интересни за децата неща, могат да измесят фокуса на нашата история - основа на нашата твърдост", посочи кметът.

Кметът на Елин Пелин обясни, че не може да забрани празнуването на англо-американския празник навсякъде - по улиците или в домовете на хората.

"Аз не съм забранил на младите хора да празнуват и не искам да съм в тази роля на лошия чичко кмет, който забранява едно шарено забавление на децата да се случи. Но това, което съм направил е в звената и местата, където имам юрисдикция - детските градини и училищата, да не позволяваме това нещо да се развива, защото то наистина по някакъв начин измества нашия основен празник". "Това, което е наша цел и ние го правим вече 9 години, е да стимулираме българското и това, което ни прави, нека да кажем, ни откроява в света, защото нашите будители наистина в световен план са хората, които са прекарвали България през толкова тежки периоди." "Децата при нас са млади, здрави българчета, които могат да изберат с какво и как да се забавляват, но фокусът и важният момент е 1 ноември и ние участваме с цялата си отговорност на верни потомци", посочи Симеонов.

Вижте целия разговор във видеото