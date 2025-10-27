Още 4 камиона се включват в битката с кризата с боклука на София

Кризата с боклука на София все още търси своето трайно решение.

Нови четири камиона се впускат в битката с кризата с боклука в два столични района – „Красно село“ и „Люлин“. Така общо камионите, които ще извършват сметопочистването в двата района, стават 14.

снимка: БТА

"Разделното събиране на двата района вече има повишена честота на събиране и данните показват, че през последните седмици то се е удвоило в сравнение с това, което е събраното количество преди кризисната организация. След малко ще влезем на щаб. Ние очакваме днес към нашите екипи да се присъединят допълнително количество хора, които да можем да окомплектоваме специални екипи за всеки един камион, за да може да започнем да използваме цялата налична техника и тя да не стои, част от нея неизползвана и да оползотворим всичко, с което разполагаме. Точно след малко ще влезем и на щаб, в който ще имаме представители на „Софекострой“, защото планираме да включим и техния капацитет вече в това усилие. И като знаете, че СОС гласува решение, с което всъщност се предостави кредит на „Софекострой“, които очакваме да поемат изпълнението на тази зона. След малко ще се срещнем на щаб и ще уточним и разпределим всички задачи и начина, по който ще изпълняват дейностите в двата района", обясни заместник-кметът на София Надежда Бобчева.