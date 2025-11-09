БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Величков: Победата в дербито е просто една стъпка в правилната посока

от БНТ
Чете се за: 06:15 мин.
Български футбол
Ръководителят сподели и мнението си дали една победа, била тя и в дербито, може да компенсира слабия старт на сезона за ЦСКА.

бойко величков
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков гостува в предаването на БНТ – „Арена спорт“. По-малко от 24 часа след победата с 1:0 над Левски във Вечното дерби, Величков сподели впечатленията си от двубоя.

„Усещането в червената общност е добро, отлично като настроение. Макар че отборът стартира сезона по разочароващ начин и тепърва има да изкупува грахове пред привържениците. Но, победа във Вечното дерби винаги носи особена наслада“, каза Величков.

Ръководителят сподели и мнението си дали една победа, била тя и в дербито, може да компенсира слабия старт на сезона за ЦСКА.

„Не бива, целите са ни дългосрочни, знаем накъде сме се запътили и колко имаме да наваксваме, най-вече като резултати. Прекрасна е победата от вчера, но трябва да сме здраво стъпили на земята да гледаме напред. Това беше просто една стъпка в правилната посока. ЦСКА спечели дербито в тактически план с неутрализиране на силните страни на съперника. Не само психологическото им предимство, че са водачи в класирането, но те бяха и в силна серия в Европа. Като динамика и агресия те показаха много добро лице през сезона. Те могат да изкарат два равностойни отбора. В този ред на мисли ние изоставахме. Неутрализирахме техните силни страни, отлична работа на Христо Янев и неговия екип“, категоричен бе Величков.

Ръководителят в „червените“ сподели и защо, според него, това дерби се е отличавало като по-нервно.

„Тази нервност, може би, дойде от „червените“, опитахме се да стъпим мъжки, за да компенсираме други наши недостатъци. Преди броени седмици по същия начин изиграхме двубоя с Лудогорец. Мобилизацията и амбицията да се играе мъжки е в основата на нашата игра, особено когато изоставаш като точков актив в класирането. Имаше двубои, особено в първите ми дни като спортен директор, в които ЦСКА започваше силно и доминиращо, но накрая губеше своите мачове. Важна е цялата картина, пъзелът да бъде нареден в наша полза. Най-нормалното нещо е в дадени периоди този отбор на Левски да има моменти, в които да доминира. Беше така в началото на двубоя и това е нормално“, каза Величков.

Той отказа да отговори на колегата си от Левски Даниел Боримиров, който каза след мача, че „сините“ са съживили мъртъвци.

„Моята цел е да не влизам в такъв тон поведение. Няма да коментирам такъв тип изказване. Нормално е противникът да бъде ядосан след двубоя, може би и ние щяхме да бъдем същите, ако бяхме загубили. Животът във футбола продължава. Концентрирани сме върху нашата програмата. За нас днешния ден вече е работен ден, след броени часове летя за чужбина по работа, имам да свърша важни неща за клуба“, отговори Величков.

Спортният директор изрази надежда, че „червените“ ще надградят в представянето си след победата над Левски.

„Надявам се, въпреки, че няма гаранция. Знам колко имаме да наваксваме и знаем, че трудните моменти не са зад гърба ни, защото имаме своите слабости. Трудностите са част от развитието на всеки отбор. До края на полусезона трябва да сме максимално концентрирани и смирени. Концентрирани за всеки мач, за да извлечем максимума като точков актив, за да сме в добра изходна позиция и да стартираме зимната подготовка по-добре, отколкото това, което заварих през лятото. Отборът беше много лошо подготвен през лятото и това трябваше да компенсираме в движение“, каза директорът.

Той коментира и бъдещето на Христо Янев начело на отбора и кредита на доверие към треньора.

„Христо Янев е с дългосрочен кредит на доверие, с такъв дойде. За да може да разкрие потенциала, който има, този кредит на доверие е задължителен. Той не е на изпит. Всички знаехме в каква ситуация дойде Христо. Знаем какво може, какво е постигнал като треньор и футболист в този клуб. Не сме се съмнявали в него. Успехът затвърди мнението ни, че Христо Янев знае къде е и кой е. Той го доказа. В момента работим в много добър синхрон“, категоричен бе Величков.

Той не скри и желанието си да види ЦСКА отново в Европа, като това е основната цел на клуба през този сезон.

„Искам да видя ЦСКА в Европа, задължително. Няколко пъти споменах наваксване, страшно много изоставаме от първото място. Искам просто да печелим своите мачове, другите да губят и да се намесим в борбата. Купата на България е пътят, в който не можем да имаме оправдания за лошия старт в първенството“, добави Величков.

Цялото интервю с Бойко Величков пред БНТ вижте във видеото!

#Бойко Величков #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА София

