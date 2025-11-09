След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични

Причините за изчезването на 20-годишната Стефани са изключително лични. Това стана ясно по време на брифинг на МВР и ПСС. Според спасителите, момичето е било изключително подготвено и се е движело самостоятелно, което е затруднило нейното локализиране.

20-годишната Стефани, която вчера беше намерена, след като от шести ноември беше в неизвестност е добре. Тя е преминала медицински преглед, казаха от МВР и ПСС. Младата жена сама слезе от Витоша, след като десетки доброволци и спасители я търсеха в планината.

Комисар Кристиян Тонев, началник на Четвърто РУ посочи, че на 6 ноември около 22 часа е подадено заявление от жена, че дъщеря ѝ е в неизвестност.

" Бяха прегледани множество камери и по-късно успяхме да установим, че момичето се движи по една от пътеките в планина Витоша", каза комисар Тонев.

След това незабавно са се свързали с Планинската спасителна служба. На 7 и 8 ноември бе проведена мащабна акция по издирването на 20-годишната Стефани.

На 8 ноември, около 19 часа е получен сигналът, че момичето е забелязано в село Железница.

„Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места. Причините са изключително лични и заради това няма да споделя. Установихме го в изключително добро физическо състояние, след което родители дойдох и си я взеха“, допълни той.

Емил Нешев от ПСС коментира, че никой не може да каже колко струва една такава спасителна операция.

"Никой не може да каже колко точно струва такава операция. Колко струва цената на доброволния труд човек. Точна стойност не може да се каже", обясни Емил Нешев.

Момичето е изключително подготвено – занимава се с планински преходи и познава добре парк „Витоша“. Нейното намиране е било трудно, защото през цялото време се е движела.

„В момента, в който се появи информацията, че е забелязана на хижа "Алеко", веднага ни увери, че тя не бедства, а просто ходи в планината. Големият проблем беше, че получавахме информация с 24-часово закъснение – това беше основното затруднение. Сезонът също е такъв, че в планината в момента няма много хора; ако беше месец по-рано, вероятно щеше да бъде засечена от повече туристи“, допълни той.

Според Нешев, с нейната подготовка, Стефани би издържала дълго време в планината.

„Няма конфликт с майката“, уточни комисар Тонев.

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов.