Трудови реформи в Португалия: Масов протест срещу готвените промени

В португалската столица се проведе масов протест срещу планирани трудови реформи. Правителството в Лисабон подготвя мащабни промени в трудовото законодателство, които според протестиращите намаляват правата на работниците.



Реформите предвиждат срочните трудови договори вече да се сключват за 3 години. Улесняват се уволненията и се ограничават правата на бременни, майки и отсъстващи по семейни причини. Протестиращите настояха за вдигане на минималната работна заплата до 1050 евро. Сега тя е 870 евро. Заради трудовата реформа синдикатите обявиха обща стачка в цялата страна на 11 декември.