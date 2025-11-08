Израелски удари с дрон в Ливан: Обект на атаката са членове на "Хизбула"

Най-малко трима души бяха убити и 11 бяха ранени днес при израелски удари с дрон в Ливан.

Цели на атаката са били членове на терористичната групировка "Хизбула". Ударите са по автомобили в южен и югоизточен Ливан.

Напрежението между Израел и ливанската групировка в последно време ескалира въпреки крехкото примирие, което двете страни сключиха в края на миналата година. Израел настоява за пълното разоръжаване на "Хизбула", като това искане е подкрепяно и от САЩ.

От Европейския съюз осъдиха атаките и призоваха Израел да се придържа към примирието.