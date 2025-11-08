БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израелски удари с дрон в Ливан: Обект на атаката са членове на "Хизбула"

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

От Европейския съюз осъдиха атаките и призоваха Израел да се придържа към примирието

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-малко трима души бяха убити и 11 бяха ранени днес при израелски удари с дрон в Ливан.

Цели на атаката са били членове на терористичната групировка "Хизбула". Ударите са по автомобили в южен и югоизточен Ливан.

Напрежението между Израел и ливанската групировка в последно време ескалира въпреки крехкото примирие, което двете страни сключиха в края на миналата година. Израел настоява за пълното разоръжаване на "Хизбула", като това искане е подкрепяно и от САЩ.

От Европейския съюз осъдиха атаките и призоваха Израел да се придържа към примирието.

#Ливан #Израел #дрон

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Празнуваме Архангеловден!
4
Празнуваме Архангеловден!
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Продължава издирването на 20-годишната Стефани
6
Продължава издирването на 20-годишната Стефани

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Близък изток

Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
Посланик Лейдън за българските медици в Либия, Кадафи, дипломацията и пътя към свободата Посланик Лейдън за българските медици в Либия, Кадафи, дипломацията и пътя към свободата
Чете се за: 07:25 мин.
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
Чете се за: 02:42 мин.
Земетресение от 6,3 по Рихтер в Афганистан, има жертви и множество ранени Земетресение от 6,3 по Рихтер в Афганистан, има жертви и множество ранени
Чете се за: 00:25 мин.
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел
Чете се за: 01:00 мин.
Крехко примирие: Израел обяви, че прекратяването на огъня в Газа е в сила Крехко примирие: Израел обяви, че прекратяването на огъня в Газа е в сила
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието? Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ