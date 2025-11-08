БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 08.11.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 08.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:50, 08.11.2025
Благотворителна модна разпродажба се провежда този уикенд в София
20:07, 08.11.2025
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
20:02, 08.11.2025
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
19:44, 08.11.2025
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
19:14, 08.11.2025
Хиляди отменени полети в САЩ заради бюджетната парализа
19:02, 08.11.2025
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
18:39, 08.11.2025
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Празнуваме Архангеловден!
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
6
Продължава издирването на 20-годишната Стефани
Реклама
Най-четени
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 08.11.2025 г., 12:30 ч.
Спортни новини 07.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 07.11.2025
Спортни новини 07.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 07.11.2025
Спортни новини 07.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 07.11.2025
Спортни новини 06.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 06.11.2025
Спортни новини 06.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 06.11.2025
Реклама
Водещи новини
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
20:07, 08.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
16:21, 08.11.2025 (обновена)
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България
18:10, 08.11.2025
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
21:05, 08.11.2025
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
19:44, 08.11.2025
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
18:39, 08.11.2025
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
20:02, 08.11.2025
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
19:02, 08.11.2025
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ