Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико

Българин се оказа бащата на фентанила в Мексико. 45-годишния Антон Кулкин беше екстрадиран в Съединените щати през това лято, а публикувани документи по делото показват връзките му с картела Синалоа и приближени на наркобарона Ел Чапо.

Пътят на Кулкин започва от България, където в началото на 90-те той е медик и пастор. Животът му обаче претърпява пълен обрат, когато решава да се заеме със съмнителни имотни сделки и нелегални аборти в Доминикана. Следва екслузивен разказ на неговия духовен наставник от близкото минало.

Възход, падение, покаяние, гордост, отчаяние - животът на българина Антон Кулкин се оказва низ от обрати. 45-годишният мъж, определян от мексиканските власти като „Бащата на фентанила“, е екстрадиран през август в САЩ заедно с още 25 бегълци, работещи за най-жестоките наркокартели. Трафик на наркотици, отвличания, пране на пари и убийство на заместник-шериф са само част от техните обвинения.

БНТ: Често ли сте виждали подобни обрати? пастор Павел Игнатов: "Виждал съм няколко, но най-големият обрат и най-голямото падение е на Антон Кулкин. Ние имахме мъжка дружба, бяхме приятели и аз вярвах, че той е с променен живот и че ще служим на Бог и на Родината. В новите му снимки от ареста на лицето му е изписано престъплението, жестокостта и греха".

В началото на 90-те години Антон Кулкин попада в протестантската общност в България, разказва Павел Игнатов, който тогава е негов духовен наставник.

пастор Павел Игнатов: "Той дойде в офиса и потърси някакъв общ съвет. Търсеше отговори на духовни въпроси _ има ли Бог, как да вярва, какво да чете, как да подреди живота си. Аз му обърнах специално внимание, защото беше студент по медицина в последната година".

Кулкин израства бързо - отличавал се с лидерски качества и необикновени умения в областта на медицината. Изследвал методи за лечение на болно сърце, имал няколко статии в световноизвестни медицински списания, стажувал и в софийски болници.

пастор Павел Игнатов: "Той е един от малкото мъже, на които съм имал доверие. Човек на словото, на думата, на честта, изключително активен, трудолюбив и находчив. Работеше като машина - денем и нощем. Показваше над средното ниво на интелигентност и знания във всички сфери на живота. Беше един от най-добрите студенти по медицина по това време".

Мечтата му тогава била да изгради серия от центрове за лечение на бедни и самотни хора без осигуровки.

пастор Павел Игнатов: "Тази сграда, в която се намираме, беше голям социален център, в който изхранвахме до 500 души на ден, а той беше директор на социалните дейности. Аз като главен пастор го назначих да отговаря за тях не само в София, а и в страната". пастор Павел Игнатов: "Имам запазени много архивни снимки с Антон Кулкин от самото начало. На 5 септември 1993 г. той е въведен в пастирско служение в църквата. Във вестник „Християнски вести“ от това време този факт е отбелязан със снимка. Ето го на богослужение — изключителен оратор, ерудиран човек, отличен доктор. Преподавателите му казваха, че е гениален". БНТ: Как живееше - беден или богат беше в България?

пастор Павел Игнатов: "В началото беше съвсем обикновен. Това бяха гладни години за българския народ. Живееше скромно".

В България Кулкин се жени и има три деца. Живял е в лишения в къща под наем в покрайнините на Бистрица.

пастор Павел Игнатов: "Вътре нямаше легла. Децата спяха на дюшеци на земята, а съпругата му готвеше на един котлон. Видях, че са в бедствено състояние. Занесохме им легла, матраци, завивки".

Малко след това животът на пастора-медик се обръща на 180 градуса.

пастор Павел Игнатов: "Изведнъж забелязах, че погледът му се промени - стана суров. След около 15 дни посред нощ дойде у дома — каза, че го преследват и трябва да го спася. Оказа се, че има афера с хора, на които дължи пари. Преследваха го. Платих дълга му, не беше голям, и оттогава той се промени".

През 90-те Кулкин започва да се занимава с имотни сделки.

пастор Павел Игнатов: "Замеси се в различни лоши дела. Купуваше земя в софийски села и я препродаваше многократно по-скъпо. Забогатя, имаше пари, но не беше същият човек".

След това Кулкин заминава с децата си за Доминикана. Преди да отлети, оставя подарък на духовния си наставник - меч с гравиран надпис.

пастор Павел Игнатов: "На онзи, който поразява исполините - така пишеше. Аз често му казвах, че всеки има свой исполин, с който трябва да се пребори - било то сребролюбие или тайна зависимост. Мъчех се да го спася, говорех му денонощно, но той беше тръгнал по наклонената плоскост".

Малко след това Кулкин търси помощ.

пастор Павел Игнатов: "Една вечер ми донесоха писмо от него. За да ме убеди, че е истинският Антон, ми напомни за меча, който ми беше подарил. Искал пари — пет хиляди долара, защото в Доминикана е извършвал нерегламентирани аборти и бил арестуван. Аз отказах".

През август 2018 г. Кулкин е задържан в Мексико при операция на местните власти. В малък апартамент в квартал Сан Маркос, Мексикали, антимафиотите откриват лаборатория за синтетични наркотици. Открита е машина за производство на таблетки.

Собственикът на сградата го описва като безупречно облечен, полиглот и добре възпитан. Според властите лабораторията можела да произвежда 73 тона наркотици годишно — около 6 тона месечно, на стойност 481 милиона долара. Открити са банкови сметки на негово име в Русия, Доминиканската република и САЩ.

пастор Павел Игнатов: "Не бях учуден, но бях съкрушен. Плаках, защото си представих как този човек, ако беше вървял по пътя на доброто, би станал велик доктор със световна слава. А той стана злодей".

Разследването сочи, че Кулкин пристига в Мексико година преди ареста, за да изгради оперативна база за производството на фентанил. Агенти под прикритие в Нова Англия, Калифорния, Санто Доминго и Тихуана засичат мрежата му. Българинът е разследван и за връзки с картела "Синалоа".

БНТ: Заради алчност или разочарование е захвърлил расото?

пастор Павел Игнатов: "Цялата история е в сребролюбието. Той искаше да стане богат, а това надделя. Беше сребролюбив и горделив, но и много надарен. Говореше няколко езика, беше отличен лекар и организатор. По онова време, как иначе можеше да печелиш пари, ако не поемеш по лошата пътека".

За предполагаем шеф на Кулкин се посочва Иван Арредондо Рамирес, също задържан. Арестът им води до конфискацията на над 20 000 хапчета карфентанил. Според DEA веществото е 10 000 пъти по-мощно от морфина и 100 пъти по-мощно от фентанила. Само два милиграма могат да убият животно с размер на слон.

БНТ: Трудно ли е да устоиш на изкушението и тънка ли е границата между светлината и тъмнината? пастор Павел Игнатов: "По същия път вървеше Юда - беше до светлината, но с едно действие премина в тъмнината. Никой не е застрахован. Можеш да бъдеш апостол, проповедник или свят човек и изведнъж да рухнеш, защото човек е крехък".

Защитната версия на Кулкин и Рамирес е, че лабораторията е произвеждала фалшиви хапчета за продажба в САЩ. Според неправителствени организации един килограм фентанил струва 32 000 долара и може да генерира приходи до 20 милиона долара.

пастор Павел Игнатов: "С тези наркотици той е достигнал до деца и младежи, много от които вероятно са умрели, а други - съсипани. Това е жестоко падение. Словото казва, че убийците и прелъстителите няма да влязат в Божието царство".

През август Кулкин е екстрадиран в САЩ, където ще бъде съден. От документите по делото става ясно, че той, заедно с Карлос Асеро Падила - мексикански гражданин, са обвинени в заговор за разпространение на карфентанил.

Обвинителният акт твърди, че от декември 2017 г. Кулкин и Падила „се сговаряли с други лица за съзнателно и умишлено притежание с намерение да разпространяват“ опиата в Масачузетс, Калифорния, Мексикали и Мексико. Българинът използвал и псевдонимите Давид Соломонов Ашкенази, Емил Иванов Асенов и Тони.

БНТ: Ако имате възможност, какво бихте му казали днес?

пастор Павел Игнатов: "Бих му казал, че Бог продължава да го обича. Бих му казал, че продължавам да съм му приятел. За съжаление, това е един провален живот. Ужасен".

Делото срещу Кулкин и Падила в Масачузетс продължава.