БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията с мигранти в езерото Вая

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Според разследването по-голямата част от маршрута Чиприян се е движил със средна скорост около 150 км/ч

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия, обвинен в умишлено причиняване на смъртта на шестима мигранти при тежката катастрофа на бул. "Тодор Александров" в Бургас.

Трагедията се разигра в четвъртък вечерта, след като автомобилът, управляван от Страте Чиприян, падна в езерото Вая след продължителна гонка с полицията. В колата са пътували девет мигранти от Афганистан.

Според разследването по-голямата част от маршрута Чиприян се е движил със средна скорост около 150 км/ч и в продължение на близо 70 километра не се е подчинил на полицейските разпореждания. Преследван е бил от три екипа на "Гранична полиция" . В съдебната зала стана ясно, че мигрантите са го молели да намали скоростта.

Камери показват, че след навлизане в насрещното движение той едва се разминава с два автомобила и застрашава други участници на кръстовище. Мигрантите са вървели три денонощия преди да бъдат качени в колата, а точният пункт на натоварване предстои да бъде установен след изследване на телефона на обвиняемия. Крайната им цел е била София.

Прокуратурата настоя за най-тежката мярка, подчертавайки, че поведението на Чиприян показва умисъл и съзнателно пренебрегване на многократните полицейски разпореждания.

Защитата твърди, че в действията му няма умисъл и че обвиняемият е действал под натиск. Обвиняемият няма предишни присъди, оказал е пълно съдействие на разследващите и е дал подробни показания - включително как е попаднал на обявата за превоза и кога е пристигнал в България.

В съдебната зала 26-годишният обвиняем заяви, че е изгубил управление над автомобила, заради поставена пред колата предпазна лента с шипове. Той твърди, че е приел работата от обява, без да знае, че ще превозва хора. По думите му поръчителят на превоза е следял местоположението му и го е заплашил, че ако откаже да изпълни задачата, ще навреди на него и на семейството му.

Чиприян твърдял, че в гора край път е видял група хора, които трябвало да качи, а когато опитал да се откаже и напуснал автомобила, бил заставен със заплахи да продължи. За извършеното престъпление законът предвижда между 10 и 20 години лишаване от свобода.

"Три полицейски патрула са го следвали от "Гранична полиция", движили са се с изключително висока скорост. Може би с около 150 км/ч средно и ни даде основание да бъде привлечен за причиняване на смърт при управление на МПС, което приехме, че е умишлено. Със сигурност е бил “муле”, но това не го оправдава. Сумата се събира чрез посредник. При отпътуването си твърдят, че са давали по 5500 евро на гарант в Истанбул, а на него му е обещана сума в размер на 1250 евро на човек", каза Ивайло Кирков, прокурор.

#Бургас #езеро Вая #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
1
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
2
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
3
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
4
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
5
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво...
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
6
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Регионални

Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Бум на строителството в Пловдив - предприемат ли се мерки Бум на строителството в Пловдив - предприемат ли се мерки
Чете се за: 02:30 мин.
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол
Чете се за: 05:02 мин.
Млад шофьор заспа зад волана - блъсна се челно в автобус в Бургас Млад шофьор заспа зад волана - блъсна се челно в автобус в Бургас
Чете се за: 00:45 мин.
Възстановява се движението за леки автомобили по пътя Михалково – Кричим Възстановява се движението за леки автомобили по пътя Михалково – Кричим
Чете се за: 00:27 мин.
Променят движението в 2-километров участък от АМ "Тракия" заради ремонт Променят движението в 2-километров участък от АМ "Тракия" заради ремонт
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Началото на края на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край...
Чете се за: 05:02 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ