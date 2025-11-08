Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?

Държавата няма план как да се справи с евентуална криза на горивата, заради санкциите срещу "Лукойл", заяви за "По света и у нас" Мартин Димитров от ПП-ДБ. Според него, разширяването на правомощията на особения управител в рафинерията, приети вчера от парламента, няма да реши проблема.

Според Драгомир Стойнев от БСП обаче правителството е реагирало адекватно. В "Денят започва с Георги Любенов" той даде за пример приетите промени в Закона и спирането на износа на дизел и авиационно гориво. И призова президента да не налага вето на поправките, свързани с особения управител.