Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?

Държавата няма план как да се справи с евентуална криза на горивата, заради санкциите срещу "Лукойл", заяви за "По света и у нас" Мартин Димитров от ПП-ДБ. Според него, разширяването на правомощията на особения управител в рафинерията, приети вчера от парламента, няма да реши проблема.
Според Драгомир Стойнев от БСП обаче правителството е реагирало адекватно. В "Денят започва с Георги Любенов" той даде за пример приетите промени в Закона и спирането на износа на дизел и авиационно гориво. И призова президента да не налага вето на поправките, свързани с особения управител.
Мартин Димитров, ПП-ДБ: "Трябва национален план, който липсва. От 15 дена искаме изслушване на ресорните министри. Те се крият. Трябва да дойдат и да отговорят на следните въпроси. Какъв е общият план, как се осигуряват горива до март. Проверени ли са задължителните запаси, които поддържат резерви търговците и ако има недостиг какви са мерките те да бъдат компенсирани. Какви точно действия ще предприеме този особен управител и дали този законопроект за разширяване на неговите правомощия е синхронизиран с хората , наложи санкции."
Драгомир Стонев, "БСП - Обединена левица": "Взе се решение от НС , много далновидно, тъй като съседни нам държави, където цената на петрола е по-висока от тази у нас, започнаха да пълнят своите складове. Огромни количества забелязахме, че за два дена се изнасят от страната. Има един възможен сценарии и това е наистина да имаме особен управител и поради тази причина трябваше да се промени Закона. Остава президентът Радев да го разпише. Ако не го разпише, ако наложи вето, ще минат още 10 дни. Ситуацията ще стане по-сложна."