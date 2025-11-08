Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получава руски петрол и газ

Американският президент Доналд Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол и газ. Решението му е за срок от 1 година. Изключването на Будапеща от санкционните мерки беше постигнато по време на срещата между Доналд Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом. Двамата сключиха и споразумение за сътрудничество в енергетиката.

Географското разположение на Унгария и лоялността на унгарския премиер Виктор Орбан към американския президент Доналд Тръмп дадоха резултат. Орбан успя да сключи сделка за изключване на страната му от санкциите срещу руския петрол и газ.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Трудно им е да получават петрол и газ от други райони. Както знаете, те нямат предимството да имат море. Това е велика страна. Голяма страна е. Но те нямат море, нямат пристанища и имат голям проблем. В Европа много страни нямат такъв проблем и купуват много петрол и газ от Русия. И както знаете, аз съм много обезпокоен от това, защото ние им помагаме. Но Унгария е в различна позиция.“

Доводът дава възможност на Унгария да получава още една година газ през „Турски поток“ и петрол през тръбопровода „Дружба“. Но в замяна страната ще трябва да закупи американски втечнен газ на стойност 600 милиарда долара.

В сътрудничество със Съединените щати амбицията на Унгария е да се превърне в център за развитие на малките модулни реактори. Двете страни се договориха, че през следващите години Будапеща ще внедри американски технологии за такъв тип реактори.

От Съединените щати Унгария ще купи също американско ядрено гориво за атомната централа "Пакш", както и технологии за съхраняване на горивото.

Вашингтон ще вдигне напълно санкциите си от строежа на втората атомна централа, които бяха наложени от администрацията на Байдън. Новите унгарски реактори се строят от руската компания" Росатом".

По време на срещата американският президент е уверил Виктор Орбан, че все още предпочита Будапеща за място на срещата му с руския президент Владимир Путин.

Виктор Орбан, премиер на Унгария: „Президентът Тръмп полага огромни усилия за мир, които са просто великолепни и много позитивни за европейския континент. Но в същото време ние не сме единни, защото Брюксел и европейците имат различен подход към войната. Така че единствените, които са за мир, са правителството на Съединените щати и малката европейска страна Унгария.“

Унгарският премиер обеща на симпатизантите си сделка с Вашингтон. Изключването на страната от санкциите се приема като триумф на Орбан, 5 месеца преди парламентарните избори. Друго обещание, което той даде, е че ще успее да доведе Доналд Тръмп в Будапеща преди вота.