Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол и газ

Биляна Бонева
Решението е за срок от 1 година

Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп изключи Унгария от санкции срещу руския петрол и газ.
Решението му е за срок от една година.

Изключването на Будапеща от санкциите беше постигнато по време на среща между Доналд Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом.

Унгария ще продължи да получава газ през „Турски поток“ и петрол през тръбопровода „Дружба“, но в замяна ще трябва да закупи американски втечнен газ на стойност 600 милиарда долара.

Съединените щати напълно вдигат и санкциите си от строежа на втората атомна централа в Унгария, които бяха наложени от администрацията на Байдън.

По време на срещата американският президент е уверил Виктор Орбан, че все още предпочита Будапеща като място за бъдещата среща с руския президент Владимир Путин.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Трудно им е да получават петрол и газ от други райони. Както знаете, те нямат предимството да имат море. Това е велика страна. Голяма страна е. Но те нямат море. Нямат пристанища и имат голям проблем. Но в Европа, много страни нямат такъв проблем и купуват петрол и газ от Русия. И както знаете, аз съм много обезпокоен от това, защото ние им помагаме. Но Унгария е в различна позиция."

#Доналд Тръмп #САЩ #санкции #Унгария

