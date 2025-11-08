Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол и газ

Американският президент Доналд Тръмп изключи Унгария от санкции срещу руския петрол и газ.

Решението му е за срок от една година.

Изключването на Будапеща от санкциите беше постигнато по време на среща между Доналд Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом.

Унгария ще продължи да получава газ през „Турски поток“ и петрол през тръбопровода „Дружба“, но в замяна ще трябва да закупи американски втечнен газ на стойност 600 милиарда долара.

Съединените щати напълно вдигат и санкциите си от строежа на втората атомна централа в Унгария, които бяха наложени от администрацията на Байдън.

По време на срещата американският президент е уверил Виктор Орбан, че все още предпочита Будапеща като място за бъдещата среща с руския президент Владимир Путин.