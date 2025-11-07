БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Орбан се оплака от Брюксел, Тръмп готов да предостави дерогация от санкциите срещу руския петрол

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази

Равносметката след срещата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доналд Тръмп изрази готовност да направи жест към съюзника си Виктор Орбан и да предостави на Унгария дерогация от американските санкции срещу руския петрол.

Американският президент посрещна унгарския премиер в Белия дом. Гостът изрази готовност да обясни на домакина си последиците за страната му, ако спре да получава руски газ и петрол и подчерта, че Унгария се снабдява чрез тръбопроводи.

Американските санкции са потенциален риск за Орбан няколко месеца преди парламентарни избори на фона на сондажи за предстояща оспорвана борба.

Доналд Тръмп днес призова Евросъюза да уважава Унгария и нейния сегашен ръководител заради правилната му позиция по миграцията.

Според него европейците трябва да черпят вдъхновение от неговия гост, който се оплака от санкциите на Брюксел срещу страната му.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Разглеждаме възможно изключение за Унгария, защото за нея е много трудно да получава петрол и газ от други райони. Както знаете, те нямат излаз на море. Това е велика, голяма страна, но няма море. Нямат и пристанища, така че имат проблем. Впрочем още една държава има същия проблем. Но, ако погледнете какво става в Европа , много от страните там нямат подобни проблеми, а купуват много петрол и газ от Русия.

Виктор Орбан, премиер на Унгария: Един от въпросите днес е да обясня ясно какви ще са последиците за унгарския народ и за унгарската икономика без газ и петрол от Русия. Защото ние се снабдяваме по тръбопроводи. Тръбопроводът не е идеологически или политически въпрос, а физическа реалност, защото ние нямаме пристанище, както президентът обясни. Така че ще преговаряме по този въпрос, който за нас е от жизнено значение.

#среща Тръмп-Орбан #дерогация #руски петрол #санкции

Последвайте ни

ТОП 24

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
1
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
2
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
3
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
4
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Лавров готов на среща с Рубио
5
Лавров готов на среща с Рубио
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
6
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Европа

Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от инциденти с дронове Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от инциденти с дронове
Чете се за: 02:22 мин.
Войната в Украйна: Спират ли доставките на оръжие заради бюджетната криза в САЩ? Войната в Украйна: Спират ли доставките на оръжие заради бюджетната криза в САЩ?
Чете се за: 01:00 мин.
Германия си спомня за падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 година Германия си спомня за падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 година
Чете се за: 01:30 мин.
Лавров готов на среща с Рубио Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Почина оперната певица Стефка Евстатиева Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл"...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ