Орбан се оплака от Брюксел, Тръмп готов да предостави дерогация от санкциите срещу руския петрол

Доналд Тръмп изрази готовност да направи жест към съюзника си Виктор Орбан и да предостави на Унгария дерогация от американските санкции срещу руския петрол.



Американският президент посрещна унгарския премиер в Белия дом. Гостът изрази готовност да обясни на домакина си последиците за страната му, ако спре да получава руски газ и петрол и подчерта, че Унгария се снабдява чрез тръбопроводи.

Американските санкции са потенциален риск за Орбан няколко месеца преди парламентарни избори на фона на сондажи за предстояща оспорвана борба.

Доналд Тръмп днес призова Евросъюза да уважава Унгария и нейния сегашен ръководител заради правилната му позиция по миграцията.

Според него европейците трябва да черпят вдъхновение от неговия гост, който се оплака от санкциите на Брюксел срещу страната му.