ИЗВЕСТИЯ

140 години от Сръбско-българската война

Зоя Велинова
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Честванията завършиха с тържествена заря проверка

Днес отбелязваме 140-годишнина от победата в битката при Сливница по време на Сръбско-българската война, станала известна като битката на капитаните срещу генералите.

С тази победа България успява да защити по категоричен начин Съединението от 1885 г. и да покаже на Европа, че се е върнала на политическата карта. Пред Пантеона „Майка България“, посветен на загиналите в Сръбско-българската война при село Гургулят, и в Сливница пред паметника „Петимата капитани“ бяха положени венци и цветя. Честванията завършиха с тържествена заря проверка.

В тържествената церемония участваха премиерът Росен Желязков, военният министър Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Росен Желяков - премиер: Задачата на всяко държавно ръководство и управление е да изгражда авторитета на българския войн, атрактивността на войнската професия, защото най-важната цел е отбраната на отечеството. Отбраната на отечеството по примера на нашите предшественици, които преди 140 години отдадоха живота си за това България да е съединена, горда и независима. Бог да ги просто, вечна им памет, слава. Да живее България!

