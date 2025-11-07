140 години от Сръбско-българската война

Днес отбелязваме 140-годишнина от победата в битката при Сливница по време на Сръбско-българската война, станала известна като битката на капитаните срещу генералите.



С тази победа България успява да защити по категоричен начин Съединението от 1885 г. и да покаже на Европа, че се е върнала на политическата карта. Пред Пантеона „Майка България“, посветен на загиналите в Сръбско-българската война при село Гургулят, и в Сливница пред паметника „Петимата капитани“ бяха положени венци и цветя. Честванията завършиха с тържествена заря проверка.

В тържествената церемония участваха премиерът Росен Желязков, военният министър Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.