ИЗВЕСТИЯ

Сърбия на ръба на петролна криза

Бойко Василев
По света
Белград още търси решение срещу компания "НИС"

„Лукойл“ е малък проблем за Сърбия. По-големият е държавната петролна и газова компания "НИС", част от която е рафинерията в Панчево. Вече месец тя е под американски санкции заради руската собственост в нея.

Тези цени вече не са същите. Бензинът в Сърбия поскъпна и днес с два динара. Литър дизел струва около три лева и тридесет. Според експерта Богдан Петрович все още голям проблем няма.

Богдан Петрович– енергиен експерт:
"Даже бензиностанциите на НИС работят. Само не можете да платите гориво с карти Visa и Mastercard, но има други две възможности. В началото бе неприятно. Хората се уплашиха, че ще останем без бензин."

Сърбия обаче има дългосрочен проблем. До януари тя успяваше да отложи американските санкции срещу НИС, където мажоритарно участие има „Газпром“. Но в началото на октомври те се задействаха. Сърбия поиска да купи обратно руския дял в НИС. Но Русия отказа да го продаде. Според Петрович, за да не рискува престижа си.

Богдан Петрович– енергиен експерт:
"Каква велика сила сте, ако американските санкции Ви принудят да продавате? Но дали за Русия НИС е стратегически ключова? Според мен, не е. Защото чрез нея Русия не е осъществявала особено политическо влияние. Нито една голяма партия не е проруска. Много повече има в Германия и във Франция."

Петрович твърди, че руснаците не са били лош собственик. Но в момента Сърбия е тази, която трябва да избира – и то между две злини – национализация - или риск рафинерията в Панчево да спре.

Богдан Петрович– енергиен експерт:
"Засега НИС е депонирала нефт в резервоари, а държавата ѝ продаде част от държавния резерв на суров петрол. Така че засега снабдяването не е застрашено. Според властите рафинерията може да работи до края на ноември, след което може да настъпят проблеми. Те няма да настъпят веднага: например, миналата година рафинерията не е работила 3 месеца заради голям ремонт. А никой в Сърбия дори не забеляза."

Но ако рафинерията спре съвсем, това ще оскъпи петролните деривати, които ще трябва да се внасят. Национализацията пък ще навреди на международния образ на Сърбия. Какво да се прави? Вчера президентът
Александър Вучич заяви, че може и да се присъедини към европейските санкции срещу Русия, за което го призовават от Брюксел. А днес прие руския посланик, за да разговарят за енергетика. Официалното съобщение
е, че диалогът продължава. За Вучич това е поредната криза.

проф. Танасие Маринкович – преподавател в Юридическия факултет, Белград:
"Има резолюция на Европейския парламент. После: докладът за състоянието на демокрацията. Протестите. Натиск отвътре. Натиск отвън. А за жалост и икономическата ситуация се влошава, имайки предвид санкциите върху Русия, които засягат и енергийните индустрии в Сърбия."

Протести, критики, проблеми. Всичко това усилва натиска върху Вучич.

И времето за решения изтича бързо.

