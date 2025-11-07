БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот...
Чете се за: 02:17 мин.
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор Орбан (ОБЗОР)

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Запази

Американският президент заяви, че разглежда евентуално освобождаване на Унгария от санкциите от руския петрол

срещата тръмп великия лидер негов приятел виктор орбан обзор
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп прие в Белия дом един от най-големите си съюзници - унгарския премиер Виктор Орбан.

Тръмп заяви, че разглежда евентуално освобождаване на Унгария от санкциите от руския петрол - заради "по-особената ситуация на страната".

Американският президент прие в Белия дом най-дълго управлявалия лидер в Европейския съюз. Във Вашингтон унгарският премиер Виктор Орбан е съпровождан от делегация от 120 души.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
За мен е чест, моят приятел, премиерът на Унгария, Виктор Орбан да е тук. Той е много специален човек. Познавам го отдавна. Ще говорим за търговия, ще говорим малко за Русия и Украйна, за енергетика и за цените на енергията.

Доналд Тръмп неведнъж е наричал Орбан "велик лидер". Приятелство, което се очаква да бъде скрепено със сделка за ядрена енергия.

Според споразумението Унгария ще започне да купува американско ядрено гориво и американски технологии за съхранение на отработено гориво за атомната централа "Пакш".


Това е единствената действаща АЕЦ в Унгария. През 2014-та руската компания "Росатом" започна разширяването й с два нови реактора. А това лято Съединените щати отмениха санкциите си за строежа на Пакш 2, които бяха наложени от администрацията на Байдън.

Очаква се договорът да включва и развитието на малки модулни ядрени реактори в Унгария.

Тръмп вероятно ще сложи на масата още една сделка - за закупуване на американски втечнен газ на стойност на стойност 600 милиарда долара.

Сделката се очаква са включва американски инвестиции в Унгария.

Петер Сиярто, министър на външните работи на Унгария:
Този значителен пакет за икономическо и енергийно сътрудничество ще допринесе за гарантиране на дългосрочната енергийна сигурност на Унгария.

Сделка, която със сигурност ще промени енергийния микс на Унгария. Засега Будапеща разчита предимно на руски петрол. Малки количества внася през Казахстан, Хърватия, Ирак и Азербайджан. През 2020 година 64 процента от петрола в страната е постъпил през тръбопровода Дружба. През следващите години Унгария е увеличила руските петролни доставки до 80 процента.

Виктор Орбан, премиер на Унгария - 31 октомври 2025: Трябва да убедя американците, защото те не могат да си представят какво е да си страна без излаз на море. Ние сме зависими от транспортните маршрути, по които енергията достига до Унгария. Това са предимно тръбопроводи.

Орбан се очаква да сложи на масата на разговорите темата за срещата на върха между Тръмп и Путин, която трябваше да се проведе в Будапеща.

снимки: БТА

Според опонентите на унгарския премиер, той ще направи всичко възможно, за да доведе американския президент преди парламентарните избори в Унгария, които ще се проведат през април.

Според социологическите проучвания подкрепата за Орбан намалява заради бурния възход на лидера на опозиционната консервативна партия ТИСА Петер Мадяр.

#среща Тръмп-Орбан

Последвайте ни

ТОП 24

Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
1
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
2
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
4
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
6
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: САЩ и Канада

Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия
Бюджетната парализа в САЩ: Намаляват се полети на големи летища Бюджетната парализа в САЩ: Намаляват се полети на големи летища
Чете се за: 02:20 мин.
Въздушен трафик в САЩ: Отменени са повече от 790 полета заради блокадата на правителството Въздушен трафик в САЩ: Отменени са повече от 790 полета заради блокадата на правителството
Чете се за: 00:45 мин.
Доналд Тръмп приема Виктор Орбан в Белия дом Доналд Тръмп приема Виктор Орбан в Белия дом
Чете се за: 03:30 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:22 мин.
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна? Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот без помощ от държавата
"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот без помощ от...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР) Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор Орбан (ОБЗОР) Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор Орбан (ОБЗОР)
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Особеният управител придобива пълен контрол над "Лукойл"...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
За 4 от 7 проблемни зони в София все още няма решение за боклука
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ