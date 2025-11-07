Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор Орбан (ОБЗОР)

Американският президент Доналд Тръмп прие в Белия дом един от най-големите си съюзници - унгарския премиер Виктор Орбан.

Тръмп заяви, че разглежда евентуално освобождаване на Унгария от санкциите от руския петрол - заради "по-особената ситуация на страната".

Американският президент прие в Белия дом най-дълго управлявалия лидер в Европейския съюз. Във Вашингтон унгарският премиер Виктор Орбан е съпровождан от делегация от 120 души.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

За мен е чест, моят приятел, премиерът на Унгария, Виктор Орбан да е тук. Той е много специален човек. Познавам го отдавна. Ще говорим за търговия, ще говорим малко за Русия и Украйна, за енергетика и за цените на енергията.

Доналд Тръмп неведнъж е наричал Орбан "велик лидер". Приятелство, което се очаква да бъде скрепено със сделка за ядрена енергия.

Според споразумението Унгария ще започне да купува американско ядрено гориво и американски технологии за съхранение на отработено гориво за атомната централа "Пакш".



Това е единствената действаща АЕЦ в Унгария. През 2014-та руската компания "Росатом" започна разширяването й с два нови реактора. А това лято Съединените щати отмениха санкциите си за строежа на Пакш 2, които бяха наложени от администрацията на Байдън.

Очаква се договорът да включва и развитието на малки модулни ядрени реактори в Унгария.

Тръмп вероятно ще сложи на масата още една сделка - за закупуване на американски втечнен газ на стойност на стойност 600 милиарда долара.

Сделката се очаква са включва американски инвестиции в Унгария.



Петер Сиярто, министър на външните работи на Унгария:

Този значителен пакет за икономическо и енергийно сътрудничество ще допринесе за гарантиране на дългосрочната енергийна сигурност на Унгария.

Сделка, която със сигурност ще промени енергийния микс на Унгария. Засега Будапеща разчита предимно на руски петрол. Малки количества внася през Казахстан, Хърватия, Ирак и Азербайджан. През 2020 година 64 процента от петрола в страната е постъпил през тръбопровода Дружба. През следващите години Унгария е увеличила руските петролни доставки до 80 процента.

Виктор Орбан, премиер на Унгария - 31 октомври 2025: Трябва да убедя американците, защото те не могат да си представят какво е да си страна без излаз на море. Ние сме зависими от транспортните маршрути, по които енергията достига до Унгария. Това са предимно тръбопроводи.

Орбан се очаква да сложи на масата на разговорите темата за срещата на върха между Тръмп и Путин, която трябваше да се проведе в Будапеща.

снимки: БТА

Според опонентите на унгарския премиер, той ще направи всичко възможно, за да доведе американския президент преди парламентарните избори в Унгария, които ще се проведат през април.



Според социологическите проучвания подкрепата за Орбан намалява заради бурния възход на лидера на опозиционната консервативна партия ТИСА Петер Мадяр.