Турция издаде заповед за арест за геноцид срещу Нетаняху

По света
нетаняху уволни министъра отбраната галант
Снимка: БТА/Архив
Турция издаде заповеди за арест за геноцид срещу израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, както и за други негови министри.

Общо 37 заподозрени са обект на арестни заповеди, посочи прокуратурата в Истанбул, без обаче да предостави пълен списък.

Сред тях е и началникът на израелския генерален щаб Еял Замир, посочва прокуратурата в Истанбул, която осъжда „геноцида и престъпленията срещу човечеството, систематично извършвани от израелската държава в Газа“, предаде АФП.

Турското правосъдие цитира и случая с „Болницата на турско-палестинското приятелство“ в Ивицата Газа, построена от Турция, която през март беше ударена от израелската армия, която твърди, че е служила като база за бойци от палестинското ислямистко движение Хамас.

Турция, една от най-критичните страни по отношение на войната в Газа, вече се присъедини миналата година към процедурата за геноцид срещу Израел, заведена от Южна Африка пред Международния съд (МС).

План за мир, предложен от американския президент Доналд Тръмп, позволи на 10 октомври да влезе в сила крехко примирие в Ивицата Газа след две години опустошителна война.

