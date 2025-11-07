БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел

Чете се за: 02:07 мин.
По света
Първият мъж сред заложниците, разказал за сексуални мъчения

израелски заложник ада плена насилие седмици завързани очи юмруци бичуване метален кабел
Слушай новината

Бивш израелски заложник, освободен миналия месец, разкри пред израелска телевизия, че е бил подложен на сурови изтезания, включително сексуално насилие, с цел да бъде унижен през двете години, прекарани в плен.

Кадрите са предоставени от продуцентска къща Меги Валенски Медия и предаването "Хацинор" по израелската телевизия Канал 13.

Съдържанието им е травмиращо.

21-годишният Ром Браславски е първият мъж сред заложниците, разказал за сексуални мъчения. Той е бил в отпуск от армията и заработвал като охрана на музикалния фестивал, атакуван от Хамас на 7 октомври 2023 година.

Отношението на похитителите към него бързо се влошило след като отказал да приеме исляма през март тази година, когато се е разпаднало предишното примирие.

Държан е три седмици със завързани очи и камъни в ушите, за да не може да чува, хлябът и водата станали в минимални количества.

След това похитителите получили заповед да го изтезават.

Последвала адска поредица от връзване, удари с юмруци и бичуване с метален кабел. Във видео, публикувано от мъчителите му през август тази година, Браславски казва, че е на прага на смъртта.

След публикацията започнали сексуалните гаври, за които израелецът не желае да си спомня.

Израелският президент Исак Херцог заяви, че Браславски е показал забележителен кураж, като споделя ужасите, които е преживял в плен и добави: "Светът трябва да разбере мащаба на престъпленията, извършени от терористите в Газа, ужасната им жестокост, сексуалното насилие и малтретирането".

Цялата история на Ром Бреславски гледайте в "Светът и ние" в понеделник

