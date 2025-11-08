БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Облаци, мъгли и валежи през съботния ден

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 8°

В сутрешните часове на места в равнините видимостта ще бъде намалена.

Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 8°.

Преди обяд валежите временно ще спрат. През втората половина на деня от запад на изток отново ще има валежи от дъжд. На места в югозападната половина от страната количествата ще са значителни. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 13° и 18°, в София - около 14°.

По Черноморието ще бъде облачно, привечер и с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Минималните температури ще са между 10° и 13°, а максималните – от 17° до 19°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, след обяд с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 4°.

В неделя и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в неделя – главно в Източна и в планините в Югозападна България. С югозападен вятър температурите ще се повишат и в източните райони минималните ще са до 14°-15°, а максималните – до 20°-22°.

В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България. Значителни количества се очакват в югозападните райони. Вятърът ще е юг-югоизточен и температурите ще се задържат високи за ноември.

Във вторник ще вали предимно в Централна и Източна. Повече по количество ще са валежите в Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад и температурите ще се понижат с още 2-3 градуса.

В сряда от запад валежите ще намалеят по обхват и по количество, но на изток все още са възможни значителни количества. Облачността ще се разкъса и сутрешните температури ще се понижат, по-същесствено в Западна България, където ще бъдат близки до 0°. Ще продължи понижението и при максималните температури.

