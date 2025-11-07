БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Готови ли са българските училища да използват изкуствения интелект?

Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Готови ли са българските училища да използват изкуствения интелект?

Екип от Българската асоциация на софтуерните компании започва изследване, възложено от Министерството на образованието и науката, което да провери.

Това стана ясно по време на на конференцията "Умения за иновации в образованието", която се провежда в Интер Експо Център.

Преди изкуствения интелект да бъде въведен в образованието, трябва да се провери готови ли са училищата у нас за него.

д-р Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение: "Изследването ще обхване между 50 и 100 училища, започва сега, ще е готово скоро след нова година ще бъдат анкетирани голям брой директори и учители на тези училища със специализирана методика. Целта е да разберем къде е българското училище в готовността си да внедрява изкуствен интелект.

Темата коментира и образователният министър Красимир Вълчев.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Няма съмнение, че учениците трябва да учат чрез изкуствения интелект, че изкуственият интелект може и трябва да помага на учителите, че рано или късно ние ще имаме собствен затворен модел, базиран на изкуствения интелект, със модули, които ще подпомагат учителя".

Някои училища вече ползват новите технологии.

Благой Цицелков, Център за творческо обучение: "В момента има около 50, може би 100 училища, които работят с изкуствен интелект, някои от тях дори създадоха собствен изкуствен интелект, с който помагат на учителите да подготвят учебни планове. Един от добрите начини децата да разпознават дийп фейка, когато го създават, най добрият начин да разбереш, че нещо е дийп фейк, че е фалшиво е да разбереш как то работи".

Сърцето на конференцията е т.нар. Образователно експо, където различни институции представят своите иновации.

д-р Митко Узунов, учител: Ние сме от професионална гимназия по високи технологии "Попов". Това, което се визуализира на екрана е симулация в двете основни категории на обучението по киберсигурност, от едната страна може да се види симулация на CTF задача, т.нар. capture the flag, а от другата страна може да се види симулация на реален казус, който може да се случи в реалния живот на хората.

Сред лекторите на събитието беше и журналистът от БНТ Бойко Василев.

Бойко Василев, журналист от БНТ: Подобни събития поставят пръст в най-важната рана, а тя е как да съчетаем образованието с новите технологии особено изкуствения интелект. Събитие като това ни помага да си отговорим на най-важния въпрос на нашето време: Кои сме ние и къде сме?"

Конференцията се провежда в два последователни дни и продължава и утре.

# изкуствен интелект #български училища

