Хотелът на зетя на Тръмп: Сръбският парламент подкрепи спорния строеж

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Неговата компания ще построи луксозен хотел на мястото на бившия щаб на югославската армия

Хотелът на зетя на Тръмп: Сръбският парламент подкрепи спорния строеж
Сръбският парламент одобри закон, който проправя път за спорния имотен проект на зетя на американския президент - Джаред Къшнър.

Неговата компания ще построи луксозен хотел на мястото на бившия щаб на югославската армия. За част от сърбите сграда има сантиментална стойност, защото беше разрушена по време на НАТО-вските бомбардировки през 1999 година.

Сръбският президент Александър Вучич подкрепи строежа на хотела. Миналата година сръбското правителство отне защитения статут на бившия генщаб и предостави терена на фирмата на Къшнър за срок от 99 години.

