Днес и утре няма да се движи метрото по линия 3, която свързва кв. "Хаджи Димитър" и кв. "Горна баня".



Причината е предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“ и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковете. От Столичния метрополитен заявиха, че за двата дни, в които линията няма да работи, ще бъде осигурен заместващ автобусен транспорт.