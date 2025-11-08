Йордан Янакиев в предаването "Аз съм"

Йордан Янакиев е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Той е избрал за свое призвание голфа, като се състезава във въпросния спорт от 12 години.

„Бяхме на почивка с моето семейство в Турция и видяхме, че има флаери, на които да пробваме голф. Решихме да пробваме и оттогава се влюбих в спорта. Намерихме къде мога да го тренирам в България, започнах се със сегашния ми треньор и той ме накара никога да не се отказвам от този спорт, и да се влюбя в него. Първата ми тренировка беше именно с този треньор, който ме запали супер много. Със сигурност това е неговата силна страна и никога ням да я забравя. В голфа ми хареса това, че мода да обвинявам само себе си и в крайна сметка трябва да играя срещу себе си. Преди имах проблеми с гнева, но в последните години разбирам, че е много важно да съм спокоен, да не се изнервям и да се контролирам по голф игрището“, гласят неговите думи за първите му стъпки в спорта.

„Лесните удари съм ги правил стотици хиляди пъти и накрая, когато не се получи, със сигурност е много изнервящо. Според мен е много важно да се знае за голфа, че няма удар за удари и всеки удар абсолютно различен. Една ситуация никога не може да се получи по един и същи начин. Всеки може да практикува голф, аз съм играл с хора, които са започнали да го играят на 70 години след прекаран инфаркт, защото докторите са им казали. Играл съм и с деца, които са по на 7, 8 години. Този спорт е за абсолютно всеки“, допълва младият голфър.

Той споделя, че най-трудното за него във въпросния спорт е да се научи да контролира себе си.

„Със сигурност най-трудното е да контролираш себе си и твоите емоции по голф игрището и на турнири. С много тренировки всичко може да се постигне. Така е и в голфа, и в абсолютно всеки спорт. Един тренировъчен ден обикновено е около 6,7 часа и се състои от около един час трениране на дългата игра не на игрището, а на тренировъчния център. След това има около един час къса игра и тогава отиваш на игрището, и се опитваш да изиграеш най-добри рунд. Това отнема около 4 и половина часа. Това не ме затормозява, но понякога ти слага много стрес върху твоето мислене и ума ти“, разкрива Янакиев.

