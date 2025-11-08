БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жители на Поликраище протестират заради дългогодишни проблеми с водата

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
У нас
В селото беше обявено и бедствено положение

Жители на горнооряховското село Поликраище излязоха на протест днес. Причината са дългогодишни проблеми с водоснабдяването. Тази седмица в селото беше обявено и бедствено положение.

В участъка при село Поликраище повече от час продължава протестът на жителите на селото. На главния път има пешеходна пътека, която протестиращите пресичат демонстративно като знак на своето недоволство срещу дългогодишните проблеми с водоснабдяването в селото, както и срещу честите прекъсвания на тока.

"Това е проблем, който ние преди 3-4 години предупреждавахме, че в един момент ще стигнем до положение, в което водопреносната система просто ще се разпадне."

Моментът е там нагоре, ако отидете по главния път от 2 седмици. Много голяма авария – водата се тече по пътя, никой нищо не предприема."

"Ако това е буфер, работи; в момента, в който спре за авария, ние два дена ще имаме вода да се поддържаме, а това е изоставяне."

"Един ден няма ток, един ден няма вода, един ден няма ток и то – някой вод и две в едно. Безобразие! Безобразие! В кой век живеем!"

"Има един проект, който е правен през 2009 година и е бил готов през 2012 година. Той е… и са се стекли строителни разрешения през 2016 година. Този проект в момента наново го апгрейдваме. Започваме да го правим. Тази година сме отпуснали 100 000 лв. от Община Горна Оряховица, за да може този проект да бъде възстановен. В момента текат процедурите. Очакваме до февруари месец да има строително разрешение и оттогава следва търсене на финанси от страна на държавата, за да можем да решим този проблем", обясни Николай Рашков, кмет на Горна Оряховица.

Заради протеста движението по главния път Велико Търново-Русе е затруднено. От двете страни на протестиращите са се образували колони от коли и камиони. Те пропускат само линейки, които се движат със специален светлинен сигнал и сирени.

