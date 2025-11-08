БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Объркани пътници, заради спряното метро по линия 3

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Запази

Днес и утре метрото не се движи заради предстоящото пускане на три нови станции

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес и утре няма да се движи метрото по линия 3, която свързва „Хаджи Димитър“ и „Горна баня“. Причината е предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на линията и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление.

Има объркване сред хората на метростанцията на „Орлов мост“. Има ограничителни ленти и съобщения за хората на метростанцията. Хората идват, лутат се, питат и накрая получават информация от касата.

Проверка на екип на "По света и у нас" показа, че доста хора се бяха заблудили и не бяха информирани, че линия 3 не работи. Добрата новина е, че има заместваща автобусна линия. Тя е с надпис E - 3 и се движи по целия маршрут от „Хаджи Димитър“ до „Горна баня“ и обратно. Спирките ѝ съвпадат с, или поне са много близо до тези на метрото.

От „Метрополитен“ съобщават това, но не уточняват на какъв интервал се движи заместващият автобус, но проверка на екипа показва, че се движи на всеки 5–6 минути. Още едно уточнение: първият и последният курс на заместващия автобус съвпадат с графика на метрото.

От „Метрополитен“ обещават, че от понеделник, първия работен ден, линия 3 ще заработи нормално.

Вижте повече в прякото включване на Зоя Велинова.

Заради спирането на метрото по линия 3 движението в столичните квартали "Овча Купел 1" и "Овча Купел 2" е силно затруднено. Хората, които обичайно използват метрото, са излезли с личните си автомобили, което затруднява излизането от квартала.

Подобна е ситуацията и в районите на "Красно село" и "Цар Борис III", където се образува значително задръстване.

Кадри: Милен Атанасов

#спряна линия #метро

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
2
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
3
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
Празнуваме Архангеловден!
4
Празнуваме Архангеловден!
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
6
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: У нас

Протест край Гурково: Граждани настояват за запазване на лева
Протест край Гурково: Граждани настояват за запазване на лева
1160 години от покръстването: Молебен беше отслужен в средновековната църква край Дебелт 1160 години от покръстването: Молебен беше отслужен в средновековната църква край Дебелт
Чете се за: 00:35 мин.
Жители на Поликраище протестират заради дългогодишни проблеми с водата Жители на Поликраище протестират заради дългогодишни проблеми с водата
Чете се за: 02:37 мин.
Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата? Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?
Чете се за: 02:10 мин.
Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена
Чете се за: 01:37 мин.
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Чете се за: 03:57 мин.
Регионални
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ