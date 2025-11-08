Объркани пътници, заради спряното метро по линия 3

Днес и утре няма да се движи метрото по линия 3, която свързва „Хаджи Димитър“ и „Горна баня“. Причината е предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на линията и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление.

Има объркване сред хората на метростанцията на „Орлов мост“. Има ограничителни ленти и съобщения за хората на метростанцията. Хората идват, лутат се, питат и накрая получават информация от касата.

Проверка на екип на "По света и у нас" показа, че доста хора се бяха заблудили и не бяха информирани, че линия 3 не работи. Добрата новина е, че има заместваща автобусна линия. Тя е с надпис E - 3 и се движи по целия маршрут от „Хаджи Димитър“ до „Горна баня“ и обратно. Спирките ѝ съвпадат с, или поне са много близо до тези на метрото.

От „Метрополитен“ съобщават това, но не уточняват на какъв интервал се движи заместващият автобус, но проверка на екипа показва, че се движи на всеки 5–6 минути. Още едно уточнение: първият и последният курс на заместващия автобус съвпадат с графика на метрото.

От „Метрополитен“ обещават, че от понеделник, първия работен ден, линия 3 ще заработи нормално.

Вижте повече в прякото включване на Зоя Велинова.

Заради спирането на метрото по линия 3 движението в столичните квартали "Овча Купел 1" и "Овча Купел 2" е силно затруднено. Хората, които обичайно използват метрото, са излезли с личните си автомобили, което затруднява излизането от квартала.

Подобна е ситуацията и в районите на "Красно село" и "Цар Борис III", където се образува значително задръстване.







Кадри: Милен Атанасов