Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Шофьорът е румънски гражданин и е арестуван

Снимка: БТА
Трагедия в бургаското езеро "Вая". След половинчасова гонка с полицията, кола с румънска регистрация, пълна с мигранти, падна в езерото снощи. Причината за катастрофата е резултат от опит за бягство от органите на реда.

Снощи вечерта около 21:20 ч. екип на "Гранична полиция" забелязва лек автомобил край Приморско, който превозва 9 нелегални мигранти от Афганистан. Направен е опит за спиране на колата със звуков и светлинен сигнал, но шофьорът отказва да се подчини. Така започва преследване.

"Той сменя посоката. Както кара към Бургас в района на кръстовище “Атия” обръща обратно и пак тръгва да кара към Созопол. След това пак обръща посоката и пак кара към Бургас. Колегите отпред извършват заградителни мероприятия и са подготвени да го спрат, но следва да ви кажа, че сме издали инструкции, които колегите са спазили по най-добрия начин", каза главен комисар Антон Златанов, дир. ГД "Гранична полиция".

Гонката продължава 34 минути. Колата с мигрантите се движи със скорост над 150 км/ч, а униформените на няколко пъти се опитват да ги спрат с шипове.

"Три неподчинения има на три различни КПП-та, като на последните две има шипове. На първия пункт, който е на входа на Бургас, колегите не могат да дръпнат шиповете пред него, защото той много хитро се долепя до предния автомобил с български граждани, които са добре и дори ги удря отзад с неговия автомобил", допълни главен комисар Антон Златанов.

"С цел все пак недопускане наранявания и застрашаване живота на граждани, не е приложена тази процедура", коментира Лъчезар Момчев, дир. на Регионална дирекция “Гранична полиция”-Бургас.

Преди околовръстното на Бургас, полицаите разполагат нови шипове, за да не допуснат колата да влезе в града.

"Водачът губи контрол над автомобила в момента, в който той се опитва да избегне вече разпънатата лента на пътното платно. Той го прави умишлено и с тази цел. Оттам нататък автомобилът става неуправляем и се стига до трагичния инцидент", заяви комисар Марин Димитров, нач. Отдел "Охранителна полиция и КАТ" към ОДМВР-Бургас.

Колата се обръща в езерото "Вая". На място загиват шестима мигранти. Четирима са ранени и откарани в спешно отделение с повърхностни наранявания, сред тях и шофьорът.

"Прегледани са и четиримата - три пълнолетни лица и едно непълнолетно. Проведени са множество образни изследвания, както и кръвни, проведени са множество консултации и не е установена необходимост от продължаване на лечението в болницата", каза д-р Светослав Тодоров, неврохирург и зам.-дир. на УМБАЛ-Бургас.

Каналджията, който е румънски гражданин, е разпитан и задържан.

