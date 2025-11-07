БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази

Държавният глава прие строя на почетния караул в 61-ва Стрямска механизирана бригада

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът Румен Радев коментира проекта за държавен бюджет, като заяви, че според него той е "по-скоро инструмент за политическо оцеляване", отколкото документ, насочен към дългосрочни политики за развитие на икономиката и страната.

"Някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. Но не и инструменти за дългосрочни политики за развитие на икономиката и напредък на страната. В него няма визия, няма реформи, няма стимули за растеж. А по-скоро, за съжаление, обратното. Виждам задушаване на икономиката и въвличането ни в дългова спирала", посочи държавният глава.

Президентът коментира и казуса с "Лукойл". По думите му е изключително важно рафинерията в Бургас да има надежден собственик с капацитет да я развива.

"Това с държавата вече е крайният вариант, авариен вариант. Аз съм притеснен, че държавата в момента, тези, които я управляват, могат да ни заведат лесно до сценария на "Булгартабак". И това е изключително притеснително", заяви Румен Радев.

Държавният глава приветства подновяването на диалога с работодателите, но подчерта, че той трябва да се води навреме.

"Не може работодателите да получат вечерта 400 страници бюджет и на следващия ден да дадат мнение. Това е неуважение към тези, които пълнят хазната", каза той.

Държавният глава коментира, че "коалиция Магнитски" затъва под тежестта на голямото "Д":

"Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита във собствените се версии. Една пред дипломатите, една пред вас - медиите, и една пред Пеевски. Даже вчера се изтърва пред микрофоните с своята така лобистка теза в подкрепа на Пеевски и съвсем естествено е британското посолство да го опровергае. Защото не можеш да заблуждаваш целият свят. И този раздут балон рано или късно се спуква".

Радев категорично отрече твърдения, че създава партия, и предупреди, че има "измамници, които строят политически проекти от негово име". "Мой дълг е хората да бъдат предупредени, така че да не бъдат подведени", заяви президентът.

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев посети днес 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. Благодари на военнослужещите за тяхната служба и отдаденост и съобщи, че до края на годината се очаква доставката на нови бронирани машини "Страйкър" и изрази надежда, че няма да има забавяне. Президентът добави, че военните очакват промени в Закона за отбраната, свързани с компенсации, отпуски и служебно време.

#президента Румен Радев #61-ва стрямска бригада

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото "Вая" в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото "Вая" в Бургас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
4
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
6
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Политика

Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Чете се за: 03:50 мин.
Управляващите внесоха законопроект за особен управител в "Лукойл" - България Управляващите внесоха законопроект за особен управител в "Лукойл" - България
Чете се за: 04:05 мин.
НА ЖИВО: Парламентът отложи блицконтрола НА ЖИВО: Парламентът отложи блицконтрола
Чете се за: 01:25 мин.
Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително
Чете се за: 03:57 мин.
Потребителят ще може да се откаже, ако мобилен оператор вдигне цените Потребителят ще може да се откаже, ако мобилен оператор вдигне цените
Чете се за: 00:15 мин.

Водещи новини

Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за план-сметката
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Дъждовно време и в петък
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ