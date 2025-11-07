Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за политическо оцеляване", а не за развитие на икономиката

Президентът Румен Радев коментира проекта за държавен бюджет, като заяви, че според него той е "по-скоро инструмент за политическо оцеляване", отколкото документ, насочен към дългосрочни политики за развитие на икономиката и страната.

"Някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. Но не и инструменти за дългосрочни политики за развитие на икономиката и напредък на страната. В него няма визия, няма реформи, няма стимули за растеж. А по-скоро, за съжаление, обратното. Виждам задушаване на икономиката и въвличането ни в дългова спирала", посочи държавният глава.

Президентът коментира и казуса с "Лукойл". По думите му е изключително важно рафинерията в Бургас да има надежден собственик с капацитет да я развива.

"Това с държавата вече е крайният вариант, авариен вариант. Аз съм притеснен, че държавата в момента, тези, които я управляват, могат да ни заведат лесно до сценария на "Булгартабак". И това е изключително притеснително", заяви Румен Радев.

Държавният глава приветства подновяването на диалога с работодателите, но подчерта, че той трябва да се води навреме.

"Не може работодателите да получат вечерта 400 страници бюджет и на следващия ден да дадат мнение. Това е неуважение към тези, които пълнят хазната", каза той.

Държавният глава коментира, че "коалиция Магнитски" затъва под тежестта на голямото "Д":

"Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита във собствените се версии. Една пред дипломатите, една пред вас - медиите, и една пред Пеевски. Даже вчера се изтърва пред микрофоните с своята така лобистка теза в подкрепа на Пеевски и съвсем естествено е британското посолство да го опровергае. Защото не можеш да заблуждаваш целият свят. И този раздут балон рано или късно се спуква".

Радев категорично отрече твърдения, че създава партия, и предупреди, че има "измамници, които строят политически проекти от негово име". "Мой дълг е хората да бъдат предупредени, така че да не бъдат подведени", заяви президентът.

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев посети днес 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. Благодари на военнослужещите за тяхната служба и отдаденост и съобщи, че до края на годината се очаква доставката на нови бронирани машини "Страйкър" и изрази надежда, че няма да има забавяне. Президентът добави, че военните очакват промени в Закона за отбраната, свързани с компенсации, отпуски и служебно време.