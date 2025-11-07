Столичното метро няма да се движи по третата линия на 8 и 9 ноември

Промени при движението на метрото по Линия 3 през почивните дни. През уикенда метрото по линия 3 няма да се движи – от "Горна баня" до "Хаджи Димитър".

Причината – подготвителни дейности за пускането на трите нови станции по бул. „Владимир Вазов“ и актуализация на системите за управление на движението.

"Движението ще бъде спряно само през тези два дни. Налага се, когато се използват високи технологии, да има актуализация и се надявам тя да бъде успешна, за да може това прекъсване да бъде единствено. Въпросът е, че когато има актуализации, които са свързани със сигурността и по-доброто обслужване на превозния процес, трябва да се съобразяваме и производителите налагат темпо, което да бъде използвано, за да може да бъде по най-добрия начин предоставена транспортната услуга. Но в тази връзка ще има заместващ транспорт по линия М3, който ще бъде изразен в обособяване на временни спирки около метростанциите", каза Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен".

