БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Летище в Брюксел временно беше блокирано заради дронове

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Белгия свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност заради зачестилите случаи на навлизане на дронове

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Въздушният трафик на летището в Брюксел снощи временно бе спрян заради предполагаемо навлизане на дронове.
Летищата в Брюксел и Лиеж бяха затворени в продължение на няколко часа във вторник след забелязване на дронове.

Снощи безпилотни летателни апарати предизвикаха затваряне на въздушното пространство и над летището в шведския град Гьотеборг. Белгия свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази.

#дронове #летище #Брюксел

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
3
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
4
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
5
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
6
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Европа

Доналд Тръмп приема Виктор Орбан в Белия дом
Доналд Тръмп приема Виктор Орбан в Белия дом
Обилни валежи наводниха Каталуния Обилни валежи наводниха Каталуния
Чете се за: 00:27 мин.
Анджелина Джоли посети един от най-опасните градове на фронтовата линия - Херсон Анджелина Джоли посети един от най-опасните градове на фронтовата линия - Херсон
Чете се за: 00:22 мин.
Украински дронове удариха голямата рафинерия на "Лукойл" във Волгоград Украински дронове удариха голямата рафинерия на "Лукойл" във Волгоград
Чете се за: 00:12 мин.
Дронове над шведския град Гьотеборг - летището спря работа Дронове над шведския град Гьотеборг - летището спря работа
Чете се за: 00:22 мин.
Моите въпроси за €: Ще може ли да се използва еврото от различни членове на еврозоната и у нас? Моите въпроси за €: Ще може ли да се използва еврото от различни членове на еврозоната и у нас?
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти във Бургас
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти във Бургас
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните за кражба на гориво от "Лукойл" Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните за кражба на гориво от "Лукойл"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на план-сметката Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на план-сметката
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Дъждовно време и в петък
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
От ДСБ настояват за изслушване на здравния министър по казуса с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Доналд Тръмп приема Виктор Орбан в Белия дом
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Летище в Брюксел временно беше блокирано заради дронове
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ