Летище в Брюксел временно беше блокирано заради дронове

Въздушният трафик на летището в Брюксел снощи временно бе спрян заради предполагаемо навлизане на дронове.

Летищата в Брюксел и Лиеж бяха затворени в продължение на няколко часа във вторник след забелязване на дронове.

Снощи безпилотни летателни апарати предизвикаха затваряне на въздушното пространство и над летището в шведския град Гьотеборг. Белгия свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази.