Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на план-сметката

Все още няма категорична позиция на бизнеса дали ще се върне на разговорите на тристранката за бюджета догодина

Слушай новината

Властта и бизнеса продължават обсъжданията относно параметрите на Бюджет 2026. Очаква се днес нова среща, на която да се търси пресечна точка по параметрите на план-сметката на държавата за следващата година.

Все още няма категорична позиция на бизнеса дали ще се върне на разговорите на тристранката за бюджета догодина. Увеличението на данъка "дивидент" и на пенсионно-осигурителната вноска бяха основна тема на вчерашата среща в Министерството на финансите на представители на работодателски организации.

Параметрите на бюджета за следващата година събраха спешно двете страни, след като бизнесът бойкотира заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество по-рано през седмицата. Вчера Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с работодателите в централата на ГЕРБ и обсъди проектобюджета и необходимостта от фискална дисциплина.

