Мисията да даряваш щастие: Търсят приемни семейства във Варна

Кампанията за приобщаване на нови приемни семейства във Варна продължава. Повечето деца, които са лишени от родителска грижа, вече имат дом, но се търсят още приемни семейства, защото винаги има необходимост. Какво е да си приемен родител?

Мариана Ацева и съпругът ѝ имат 19-годишна дъщеря. Решават да станат приемни родители, за да дарят щастие и на други деца.

"Естествено беше това да се случи. Някак нещата, които обсъждахме с мъжа ми, това какво искаме да правим, това какво можем да направим, ресурсите, с които разполагаме. Когато го срещнахме, разбрахме, че е нашето. Аз повече, той на по-късен етап", споделя Мариана Ацева, приемен родител.

Семейство Ацеви вече 5 години се грижи с много любов за момиче, което скоро ще навърши пълнолетие. Приемните родители казват, че то е част от семейството им и това е променило живота им.

"Мисля, че си отворихме съзнанието. Вече живеем по-нашироко в съзнанието си, по-уплътнено, по-пълноценно. Аз лично се вгледах в себе си и добих някакъв вариант самата себе си да направя по-добра, с по-устойчива ценностна система", коментира Мариана Ацева, приемен родител.

Към момента приемните семейства във Варна и областта близо са 140.

"Това е мисия. Трябва да бъдат с основно образование поне, да имат материалната база, където да приемат детето. Едно от условията е да не бъдат под запрещение, да не са изтърпяли присъда", заяви Снежана Апостолова, заместник-кмет на Варна.

Приемните родители могат да се грижат и да дарят с любов деца със специални потребности.

"За децата със специални потребности по-трудно се намират приемни семейства. Към момента в Община Варна има 4 такива деца, които са настанени в приемно семейство", каза още Снежана Апостолова, заместник-кмет на Варна.

Да си премен родител е огромна отговорност. А всяко дете трябва е обградено с любов, за да повярва в себе си.